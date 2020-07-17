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臉上一直爆大膿痘有夠噁！避免高升醣飲食也是關鍵

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▲廖苑利,皮膚科,肌膚,痘痘,。（圖／pixabay、unsplash）

記者李薇／綜合報導　圖／pixabay、unsplash

近日台灣進入梅雨季節，氣溫變化大、悶濕感重，許多油性肌膚的朋友也因此開始有痘痘粉刺、甚至是肌膚疾病的困擾，皮膚科醫師廖苑利指出，針對夏季肌膚保養，首要為降低皮脂腺分泌、再來就是保濕為輔，盡量維持肌膚穩定狀態，固定使用酸類保養或是A酸重點保養，阻止肌膚爆發痘痘危機。

由於夏季的氣溫較高，汗水分泌旺盛，人體溫度上升容易帶動皮脂腺分泌，在選擇清潔到保養產品上，除了溫和清潔、質地清爽外，另外針對加速角質代謝、控油性質的產品，也可以加入到日常保養順序中。

▲廖苑利,皮膚科,肌膚,痘痘,。（圖／pixabay、unsplash）

廖苑利表示，油性肌膚也需要做保濕，但保濕產品在選擇上也要特別注意，許多保濕產品為脂溶性產品，像是角鯊烷等成分，但這類含油性保濕產品，可能會使肌膚悶住冒痘，建議選擇上以質地清爽不黏膩為主，像是化妝水、保濕凝膠等產品，若是肌膚覺得保濕度不足，可以在凝膠類產品前添加水狀精華，加強肌膚修護效果。

建議如果夏季容易出油的朋友，在悶熱的氣候盡量避開溫度最高時間外出，另外身體也會因為體溫過高加速分泌油脂，盡量讓肌膚表面維持涼感狀態，以及控制飲食，高升醣食物據研究顯示容易帶動皮脂腺分泌，再來就是選擇控油類產品，針對加速角質代謝可以選擇水楊酸等含酸類保養品，疏通毛孔清爽整天。

▲廖苑利,皮膚科,肌膚,痘痘,。（圖／pixabay、unsplash）

【推薦保養】

▲廖苑利,皮膚科,肌膚,痘痘。（圖／公關照）

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fashion.net

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