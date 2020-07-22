試・開箱／裡面添加了珍珠成分！sisley全新唇蜜美到讓人想包色

記者李薇／台北報導、攝影 圖／公關照

水潤感的唇蜜總是可以造就出澎潤飽滿的雙唇，sisley在今年夏季就推出全新「炫光水漾保養唇蜜」，裡面添加不同大小的珍珠粒子，塗抹在雙唇的同時，可以隨著光線呈現出細緻光澤感的亮澤，展現出想要讓人一親芳澤的飽滿雙唇。

炫光水漾保養唇蜜在質地上，使用起來相當絲滑，雖然是唇蜜，但塗抹起來一點都不會黏膩，裡面珍珠粒子也相當細緻，不會有顆粒感，一抹就可以呈現出華麗的閃亮珠光，讓雙唇看起來飽滿又澎潤。

在顏色表現上，整體而言算是走輕透自然感的唇妝效果，可以單色使用，也可以疊擦別的唇膏搭配出飽和的唇妝效果，在包裝設計以一罐的動物紋來呈現，金色的包裝帶出奢華高貴的質感，裡面的刷頭也相當柔軟，可以完整的服貼在雙唇上，打造出細緻的妝容。

資生堂在今年4月也推出全新的激蜜光護唇蜜，也是發表10個顏色，別於傳統唇蜜添加大量油脂及蠟當作基底，全新的激蜜光護唇蜜以獨家的雙重凝膠複合物，打造如同鏡面閃爍的完美雙唇豐盈感。

質地輕盈且不沾黏，添加乳木果油能為雙唇增加17%水分及長達12小時保濕，內含高折射油跟珍珠漆光幫助雙唇達到最大光澤感，管狀的設計可以輕鬆取出適量的唇蜜，透明的瓶身一眼就可以看見裡面的顏色，取用非常方便。