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「毛孔吸塵器」Kiehl's白泥特價990元！敷完沒見過痘痘、粉刺

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記者李薇／綜合報導

Kiehl's（契爾氏）的亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜，一直以來都是品牌的明星商品，受到很多油性肌膚的女孩喜愛，因為用完它之後，臉上的粉刺、痘痘或是凹凸不平的狀態都可以被撫平，所以又有「毛孔吸塵器」的稱號，而它到底可以怎麼敷，效果最佳呢？建議可以透過兩種方法使用。

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▲Her契爾氏白泥。（圖／Her）

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1.一週1、2次毛孔大清潔

針對油性肌膚，一週可以進行1到2次的毛孔大清潔，使用亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜，搭配面膜刷全臉薄敷，大約等待10到15分鐘就可以按摩清潔掉，全臉肌膚都會超級乾淨細緻，就像是做完臉一樣平滑柔嫩。

▲契爾氏,亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜,白泥面膜,面膜,白泥,保養,Her和她。（圖／IG）

▲全臉敷可以將毛孔清乾淨。（圖／jwymlove IG、glitter_jm IG）

2.局部敷臉也可以

很多混合性肌膚的女孩在使用這種泥狀面膜，都會感覺到肌膚特別乾燥緊繃，因此建議可以採用局部敷的方式，在比較容易出油的額頭、鼻子、下巴使用面膜，可以幫助臉部肌膚平衡油脂，又不會過於乾燥。

▲契爾氏,亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜,白泥面膜,面膜,白泥,保養,Her和她。（圖／IG）

▲亞馬遜白泥製成。（圖／kimnariiii IG、myeong_sun.kim IG）

亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜之所以爆紅，是因為含有珍貴的亞馬遜白泥，富含礦物質及微量元素，能軟化角質並深入肌膚清潔，有效清粉刺、吸附髒污及多餘油脂，搭配翠葉蘆薈萃取，在清理完臉部肌膚之後，同時能舒緩肌膚，達到鎮定的效果，搭配紫草萃取，可以溫和有效的緊緻收斂毛孔，而燕麥粉的成分，則幫助肌膚吸附臉部油脂，改善油光，看起來清新又緊緻。

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▲Her契爾氏白泥。（圖／Her）

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