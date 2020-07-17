2020上半年「開架唇彩」熱賣Top 5　第1名日本女生人手一支

▲屈臣氏公布2020上半年唇彩熱賣排行榜，前5名中竟有MIT品牌包辦2名。（圖／翻攝品牌IG）



記者張毓容／台北報導

屈臣氏是許多小資女孩、學生檔最愛的美妝挖寶地，集結了國內外眾多開架品牌，怎麼逛都逛不膩，尤其只要觀察一下哪些彩妝被掃空，就能瞬間得知是否值得入手。「小屈」屈臣氏公布了今年上半年以來最熱賣的開架唇彩排行榜Top 5，快來看看這5支必買唇彩你是否都有跟上？

Top 5：heme經典柔霧唇膏，#04靄光，NT$320。



以「柔霧瀰漫的靄光」為概念，特調出近年來大熱的冷淡風色調，搭配輕薄不厚重的柔霧質地，上唇細緻絲滑，一抹顯色，可多次疊擦、暈染出絲緞柔霧妝效，更被稱為「平價版小金條」。

Top 4：heme柔霧慕斯唇釉，#04 Tuscan Red，NT$360。



美妝版上口碑、人氣兼具的MIT唇彩之一，獨特的綿密奶霜質地，如奶霜慕絲般細緻滑順，輕盈不黏膩，一抹完美服貼雙唇，能打造如乾燥花瓣般的柔霧漸層唇妝。

Top 3：媚比琳超持久霧感液態唇膏，#225 藝術家，NT$360。



擁有16H超持久、不掉色、不沾杯等3大特點而大受歡迎，是美妝版被推爆的人氣唇彩。無負擔感的輕盈絲霧質地，一抹飽和顯色還能緊貼唇部不掉色，一上市就引發包色熱潮。

Top 2：巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版，#312別在意，NT$450。



擁有超美粉裸色霧面包裝而被稱為「小粉管」，還沒上市就在網路上被瘋狂敲碗求引進，滑順不卡紋的奶霜質地搭配6款玫瑰粉裸色，一抹就能打造飽和粉霧唇。

Top 1：OPERA渲漾水色唇膏，#08酒紅 ，NT$380。



日本爆紅的「花嫁唇膏」，不僅日本女生人手一支，在台灣人氣也居高不下，添加潤澤菁華油，唇膏質地柔滑，一抹就有水潤光透感，能完美修飾唇紋並呈現出飽滿彈嫩的美唇。

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