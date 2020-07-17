fb ig video ETtoday search mobile

2020上半年「開架唇彩」熱賣Top 5　第1名日本女生人手一支

>

▲▼2020上半年「開架唇彩」熱賣Top 5。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲屈臣氏公布2020上半年唇彩熱賣排行榜，前5名中竟有MIT品牌包辦2名。（圖／翻攝品牌IG）

記者張毓容／台北報導

屈臣氏是許多小資女孩、學生檔最愛的美妝挖寶地，集結了國內外眾多開架品牌，怎麼逛都逛不膩，尤其只要觀察一下哪些彩妝被掃空，就能瞬間得知是否值得入手。「小屈」屈臣氏公布了今年上半年以來最熱賣的開架唇彩排行榜Top 5，快來看看這5支必買唇彩你是否都有跟上？

▲▼2020上半年「開架唇彩」熱賣Top 5。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

Top 5：heme經典柔霧唇膏，#04靄光，NT$320。

以「柔霧瀰漫的靄光」為概念，特調出近年來大熱的冷淡風色調，搭配輕薄不厚重的柔霧質地，上唇細緻絲滑，一抹顯色，可多次疊擦、暈染出絲緞柔霧妝效，更被稱為「平價版小金條」。

▲▼2020上半年「開架唇彩」熱賣Top 5。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

Top 4：heme柔霧慕斯唇釉，#04 Tuscan Red，NT$360。

美妝版上口碑、人氣兼具的MIT唇彩之一，獨特的綿密奶霜質地，如奶霜慕絲般細緻滑順，輕盈不黏膩，一抹完美服貼雙唇，能打造如乾燥花瓣般的柔霧漸層唇妝。

▲▼2020上半年「開架唇彩」熱賣Top 5。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

Top 3：媚比琳超持久霧感液態唇膏，#225 藝術家，NT$360。

擁有16H超持久、不掉色、不沾杯等3大特點而大受歡迎，是美妝版被推爆的人氣唇彩。無負擔感的輕盈絲霧質地，一抹飽和顯色還能緊貼唇部不掉色，一上市就引發包色熱潮。

▲▼2020上半年「開架唇彩」熱賣Top 5。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

Top 2：巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版，#312別在意，NT$450。

擁有超美粉裸色霧面包裝而被稱為「小粉管」，還沒上市就在網路上被瘋狂敲碗求引進，滑順不卡紋的奶霜質地搭配6款玫瑰粉裸色，一抹就能打造飽和粉霧唇。

▲▼2020上半年「開架唇彩」熱賣Top 5。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

Top 1：OPERA渲漾水色唇膏，#08酒紅 ，NT$380。

日本爆紅的「花嫁唇膏」，不僅日本女生人手一支，在台灣人氣也居高不下，添加潤澤菁華油，唇膏質地柔滑，一抹就有水潤光透感，能完美修飾唇紋並呈現出飽滿彈嫩的美唇。

►跟著買不踩雷！屈臣氏5大熱賣防曬　Top1網認證「用掉十幾條了繼續用」

►2020開架保養品熱賣排行榜Top 10　溫和型清潔、卸妝大爆賣

►2020上半年開架彩妝最熱賣Top 5　骨灰級高CP蜜粉依舊夯

關鍵字：

美妝, 彩妝, 彩妝品, 唇彩, 屈臣氏, 藥妝店, 熱賣, 排行榜, 銷售排行, 開架, 唇膏, 唇釉
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

許曦文中空下腰絕美！小S女兒合體拍時尚照　許老三超齡氣場無法擋

許曦文中空下腰絕美！小S女兒合體拍時尚照　許老三超齡氣場無法擋

好傻好天真！一戀愛就ㄎ一ㄤ的星座TOP 3　牡羊像醉漢、冠軍沒人反駁

好傻好天真！一戀愛就ㄎ一ㄤ的星座TOP 3　牡羊像醉漢、冠軍沒人反駁

1.5萬元調理機➔3790元還有隱藏優惠！1台抵8台　能打冰沙也可煮豆漿、濃湯

1.5萬元調理機➔3790元還有隱藏優惠！1台抵8台　能打冰沙也可煮豆漿、濃湯

做對就能招桃花！女生提升異性緣必學4招　聊天反應很重要 今夏夯鞋「三倍券優惠」懶人包出爐！FILA打7折、馬汀3千元穿回家 星巴克最新爆款！「綠色大理石杯」超美紋理每個都獨一無二 絕不講真心話「藏很深」星座Top 3 ！天蠍保護自己、第一名超意外 「樂天小熊餅乾」巨大化變背包！巧克力、草莓口味都Q萌　想獲得全憑運氣 【奧斯塔羅】2020下半年將有什麼好運到來？ 《屍速2》女主角李貞賢是《眉飛色舞》原唱　40歲長這樣不科學！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面