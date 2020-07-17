油性肌膚救星！夏季「清爽型精華」推薦，妝前使用不脫妝

▲ 夏季肌膚容易出油，清爽型精華是首選。（圖／翻攝自IG/renebaebae、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

氣溫飆高，臉上油倒可以煎蛋了，因為擔心臉上負擔太重，所以不保濕，殊不知把肌膚放著不管，肌膚反而分泌更多油分，導致痘痘、粉刺跟著來，這時你可以挑選無油保濕精華，補足剛好的營養，又不怕臉上狂冒油來搗亂。

混合偏油肌膚的女生都知道，一到夏天就變得很難持妝，高溫悶熱天氣，常讓臉上油光hold不住，有時候抹了保養品但覺得肌膚悶悶的，這時每日早晚清潔後可挑一款無油保濕精華當作控油用，使妝效持久完美。



▲尼爾氏NYR 玫瑰無油保濕精華，30ml，1,450元。

針對台灣潮濕悶熱的海島型氣候，推出第一瓶天然有機的無油保濕精華。純植物天然有機認證，質地清爽立即吸收，無油配方讓肌膚零負擔。高山柳蘭平衡臉部油脂並減少出油現象、保濕鎖水的玫瑰、白米萃取柔嫩肌膚提升肌膚質感及玻尿酸添加，給予肌膚水潤彈力。

▲REN 純萃柔膚健康精華，30ml，1,780元。

皮膚表面有許多肉眼看不見的好菌與壞菌，當壞菌多於好菌，皮膚就可能產生發炎、脫屑、異常出油等問題。當皮膚表面的菌種達到平衡，才能發揮抗敏屏障功能。純萃柔膚健康精華是專門為敏弱肌設計的清爽型防禦保濕精華液，補充皮膚所需的好菌、長效提升防禦力，輕盈質地推薦給中油性的敏感肌膚使用。



▲GROWN ALCHEMIST 三效超抗氧淨化精華，30ml，1,680元．

無油感的精華液，清爽不黏膩。獨特天然萃取複合物」及蘆薈植萃，改善肌膚環境、幫助淨化、中和並去除因空氣污染、日照紫外線等環境因素而產生的自由基，回復肌膚活力。