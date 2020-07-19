朴敘俊狗寶貝超萌　搶走8萬Dior夯鞋風采

▲朴敘俊穿Air Jordan I High OG Dior高筒球鞋抱著寶貝狗辛巴。（圖／翻攝bn_sj2013 IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

DIOR與Air Jordan攜手推出的Air DIOR限量鞋，引起潮人追捧，必須經過抽籤才能取得購買權，但像周杰倫、蕭敬騰、林俊傑等名人受寵，早已穿上腳讓時尚迷羨慕不已，南韓男神朴敘俊也收到一雙，試穿時愛犬「辛巴」圍在旁邊打轉，他穿新鞋拍帥照時也抱著牠，小狗可愛模樣搶了夯鞋風采。

▲朴敘俊試穿Air Jordan I High OG Dior新鞋，愛犬也在旁邊看著。（圖／翻攝bn_sj2013 IG，以下同）



朴敘俊寵愛品種為比熊犬的辛巴眾所皆知，只要空檔一定與牠黏在一起，IG生活照滿滿都是毛小孩的卡哇伊照片，尤其是健身有成的他，露出健壯手臂抱著愛犬，真讓粉絲不知道眼睛該看哪了。

▲健身有成的朴敘俊露出健壯手臂抱愛犬，粉絲都不知該看哪了。（圖／翻攝bn_sj2013 IG，以下同）



剛入手染上Dior經典灰色、Oblique斜紋提花裝飾Nike勾勾的Air Dior高筒球鞋，朴敘俊立刻穿上80,000元的夯鞋拍穿搭照答謝品牌，他不忘抱著白色捲毛的辛巴一起入鏡，原來他最時尚的配件，正是狗寶貝。

▲Air Jordan I High OG Dior高筒球鞋，80,000元。（圖／品牌提供）



▲林俊傑穿Air Jordan I Low OG Dior低筒球鞋，70,000元。（圖／翻攝jjlin IG）

