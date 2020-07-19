背痘冒不停？皮膚科醫師：「3種行為」別做，小心肌膚變更糟

▲夏季是放送美背的季節，別讓背痘毀了美感。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

夏季正是露出肌膚的好時機，但背後總冒痘，露出反而讓性感扣分，皮膚科醫師蔡依倫解釋，女孩常見的身體痘痘困擾，其實多半是毛囊炎惹的禍。夏季高溫又高濕，尤其以前胸、後背和臀部三個部位最常見。

▲過度清潔會傷害肌膚屏障。（圖／Unsplash）

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強效控油抗菌，才能杜絕痘痘孳生

一般人總認為清潔能夠減緩痘痘，像是皂鹼或是會過分去除油脂的產品，反而會打亂皮脂正常分泌、破壞皮脂膜的自然保護力，除了導致肌膚缺水，也因缺乏皮脂屏障，更容易入侵肌膚。

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▲去角質次數不宜過多。

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頻繁去角質能避免毛孔堵塞，還能消除痘疤暗沉

老廢角質堆積確實是毛孔阻塞發炎的常見原因，但醫師說明，角質是否能維持正常代謝，保濕度是最重要的關鍵。當保濕不足，角質就無法自然順利代謝，進而出現乾燥、粗糙，甚至冒痘狀況。若太常使用磨砂成份、刷具等輔助物進行去角質，除了過分清潔破壞皮脂膜，導致肌膚保濕力下降，更容易刺激痘痘部位，導致發炎狀況加劇。

▲高溫包太緊，也會給肌膚造成負擔。

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身體包緊緊防曬，痘痘才不會惡化

紫外線是肌膚的大敵，雖是導致痘痘惡化的原因之一。許多女生習慣穿防曬外套遮陽，卻忽略流汗濕熱的環境，也會加速細菌的孳生，許多標榜長效防水的防曬乳，如果沐浴過程中沒有徹底的卸除，也容易造成毛孔堵塞與肌膚負擔。

選擇沐浴保養品時，也可挑選有維生素B群、尿囊素等具鎮定、修復力的產品，幫助安撫受日曬刺激的肌膚，避免發炎狀況惡化。

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