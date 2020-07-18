GUCCI讓設計師團隊親自當模特兒！首個無季別大秀再度顛覆視角

記者王則絲／台北報導

在GUCCI宣布將縮減為一年兩場秀，並跳脫季節框架後，大家都非常關注品牌的下一步，而在許多精品品牌陸續以線上方式展示早春、春夏新系列之際，GUCCI也於台灣時間17日晚間迎來了首個無季別系列「Epilogue終曲」，作為創意總監Alessandro Michele所打造「時尚童話三部曲」的最終章，並再度顛覆了觀眾的視角，不僅將整個作品的準備過程以12小時的直播呈現，更直接邀請幕後的設計師團隊親自駕馭他們親手設計的服裝，對創作者與觀眾來說都是嶄新的體驗。

▲GUCCI「Epilogue終曲」。（圖／翻攝自IG@gucci）



還記得今年2月時，GUCCI於2020秋冬米蘭大秀上直接把「後台」搬上秀，將所有幕後的工作人員一併視為主角，搭配旋轉舞台的呈現，蔚為奇觀，此為Alessandro Michele時尚童話三部曲的「序幕」。

接著，第二部曲於5月時登場，Alessandro Michele決心再度放手一博，卸下強迫症導演的角色，讓模特兒們在家中自拍形象大片，讓他們同時擔任妝髪、攝影、敘事者⋯⋯來建構自己的模樣，即便情況失控又無法預期，Alessandro Michele認為這樣的不完美反而展現了美的本身。

在 Instagram 查看這則貼文 Gucci Official（@gucci）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 17 日 下午 2:59 張貼

終於，來到了三部曲的終章「Epilogue」，Alessandro Michele決定讓這些服裝由它們的創造者來展現，比起專業的模特兒，其實設計師團隊才是最了解每一套服裝的特點、最想被人看見的細節在哪裡的人，所以更懂得如何呈現，不過令人驚訝的是他們的設計師們身材竟都如此苗條！雖然不像受過專業訓練的模特兒們這麼完美，但是他們男男女女、不同的身材，以及面對化妝、鏡頭生澀的模樣，反而更拉近了與觀眾的距離。

在 Instagram 查看這則貼文 Gucci Official（@gucci）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 17 日 上午 5:12 張貼

在GUCCI「Epilogue」連播12小時的線上直播影片中，用鏡頭記錄下了拍攝當天的所有幕後人員與籌備過程，他們於義大利羅馬的一座古老宮殿Sacchetti Palace進行拍攝作業，大熱天下每個人依然戴著口罩工作，他們的辛苦不該只透過美麗的產物傳達，而是要讓這些美麗背後沒有修飾的畫面都能真正被看見。

▲GUCCI 運用設計師團隊的設計師們來擔任模特兒。（圖／品牌提供，以下同）



影片中包括了約20分鐘的新品展示時間，利用如同電腦視窗不斷跳接的畫面來呈現，每一套都有全身鏡頭、特寫以及兼任模特的設計師的名字，以貼上便利貼、標籤的方式來標示註解，畫面相當豐富可愛。

▲運用真實感的標籤紙製造出虛實交錯之感。



在新系列中依然能看見Alessandro Michele天馬行空的思想，到處能看見鮮明的對比色，略顯浮誇、龐大的花卉圖騰，以復古老式的服裝剪裁單品為主，包括大頭巾、古典連身裙、大衣、喇叭褲⋯⋯還能看見不少「醜毛衣」，但是套套都不脫離奢華意象，本季包款中不僅能發現唐老鴨的身影，還有新朋友哆啦A夢的加入，且同時迎接了全新包款的誕生。

▲以強烈的對比色彩、老式的服裝版型以及豐富的花紋為主。



▲能看見可愛的唐老鴨與哆啦A夢的身影。



▲本季全新誕生的包款。



▲也有全新造型的「賈姬包」。



▲經典的馬銜鍊鞋款。



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