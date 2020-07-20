Ferragamo用「北歐風」為亂世帶來平靜　經典Gancini再現早春系列

▲Salvatore Ferragamo 2021早春影片以「SHAPING A DREAM」為主題。（圖／品牌提供，以下同）



記者王則絲／台北報導

很快的米蘭數位時裝周已圓滿落幕，同樣獲邀參與的Salvatore Ferragamo也於稍早展示了2021早春系列，以「塑造夢想」作為影片視覺主題，期許為這彷彿暫停前進的上半年帶來希望，創意總監Paul Andrew因受到中世紀現代主義與大自然的啟發，以令人感到舒適平靜的「北歐風」貫穿本季，用最少的裝飾展現本質的純粹樣貌。

創意總監Paul Andrew表示：「此系列是在特殊時期、特殊條件下所創作而成，我們所有人都必須適應和創新。」其實在疫情之前Paul Andrew就已計劃將以世紀中期現代主義北歐風格的家具設計作為發想，而在受到世界劇烈變遷的影響下，更著眼於回歸本質。因此在Salvatore Ferragamo 2021早春系列中大多採用簡約的線條剪裁，看不到炫技的複雜元素，或是過分的強調華麗，而是以最小的結構、較少的裝飾作為訴求，「這正與我們當前所受限的狀況非常吻合。」象徵亂世中眾人最需要的平靜。

為呼應強調回歸自然界本體，Ferragamo在早春系列中採用了再生皮革、再生尼龍以及有機棉等材質來製作服裝，同時提升品牌環保意識，前面也提到，本季在服裝線條與剪裁上崇尚簡單，反之使如豹紋、長頸鹿紋等動物元素的印花顯得更加耀眼，形成強烈對比，本季在色彩上除了以單純的深色、白色、淺米色調為主之外，還加入了鮮豔溫暖的橘色調點綴於男女裝當中，包括條紋背心、洋裝、襯衫⋯⋯。

▲簡約的剪裁設計下，動物花紋顯得更加搶眼。



包款系列同樣延用品牌代表性的Gancini logo，作為手提包上的鎖扣，本季包包呈現一系列的木質色調，包括柚木、軟木和核桃木，頗有北歐風格沈靜簡單的氣息。鞋款部分同樣十分簡約經典，女裝推出納帕皮革製成的Gancini便鞋以及草編涼鞋兩雙新款，男裝鞋履則新增了Gancini金屬扣飾皮鞋，相當氣派端莊。

▲男裝Gancini皮鞋與女裝草編風格涼鞋。



而在稍早登場的PRADA 2021 早春女裝暨春夏男裝的線上大秀中，也不約而同地以「簡約」貫穿本季服裝，為探索設計師本身以及服裝的本質，更強調功能性與美學的結合，因為創意總監Miuccia Prada認為，一件衣服具有它的用途與價值，簡單漂亮、又能穿得長久，才是能適應這變化多端的世界最重要的特質。

在 Instagram 查看這則貼文 Prada（@prada）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 18 日 上午 9:00 張貼

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