三浦春馬溫暖人心的10句經典語錄：人與人間的情感無法輕易改變，所以我很珍惜

編輯／Amanda 圖／翻攝三浦春馬IG、劇照、記者張一中攝

日本人氣男星三浦春馬今（18）日驚傳在自家輕生，送醫後仍不治身亡，年僅30歲就逝世，震驚各界。童星出身，2007年與新垣結衣合作電影《戀空》走紅，陸續也演出許多膾炙人口戲劇的他，曾5度訪台，接受訪問時總是帶著溫柔親切的笑容，不僅被封為「最親民男神」，更留下不少溫暖人心的語錄和經典台詞，或許曾經在某個時候觸動到你。

7歲就以連續劇《亞久里》出道的他，從很小的時候就開始經歷名氣的高低起落，他曾在採訪中透露，自己的演藝路其實也忽高忽低，不是一直都很順遂，但就是這些變化和過程，變成了他演戲時的養分來源。

「我相信，那些際遇起落、從天上掉到地下過的心情，正是當一個好演員的資本。」

「你永遠不知道明天是什麼，唯一能做的是更堅強。」

「人與人之間的情感是無法輕易改變的，所以我很珍惜這一切。」

「當我深陷困境或感到沮喪挫折時，總能感受到大家給我的支持，讓我知道要努力使自己更強大。」

「我的母親常跟我說，希望我能以同情心對待他人，並成為一個直率的人，還有愛的根源是慈悲之心。」

三浦春馬演出的電影、戲劇中，也有許多經典名句，包含劇迷永遠無法忘懷的《戀空》，演出患上漸凍人症（ALS）而在剩餘時間內摸索生命方向而努力奮鬥的《我存在的時間》等，都有著感動人心、讓人深思的對白。

「既然我只能買給妳便宜的戒指，那我會給妳全宇宙的星星。」——《戀空》

「我想變成天空，如果能變成天空，就能永遠看見美嘉。」——《戀空》

「命中註定要遇見的人，無論怎樣都會遇見的」——《我存在的時間》

「一旦嘗試過飛翔的滋味，你就會時刻仰視天空行走，認為天空才是歸宿。」——《我存在的時間》

「即使數萬次的重複過『紅燈停綠燈行』，人還是會偶爾闖紅燈。明明知道不可以闖紅燈，卻還是會犯錯，人類就是這種會不時後悔的生物。」——《教我愛的一切》

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