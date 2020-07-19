高人氣不輸林志穎！《最美媳婦》陳若儀愛用「彩妝保養」公開

▲陳若儀因陸綜爆紅，全身上下就是網友討論熱點。（圖／翻攝自陳若儀小紅書，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

林志穎老婆陳若儀近來因《婆婆媽媽》圈粉無數，和婆婆相處的高EQ還有她的妝容打扮都引起網友敲碗討論，身為「萬年童顏」林志穎的另一半，她的保養化妝也很有一套，日前她在《小紅書》分享她的愛用私藏，滿足大家的好奇慾。

▲從小用到大的雅漾保養雙寶。

身為敏感肌膚的她，最怕的就是曬太陽，她不怕曬黑，只擔心會過敏。私下愛用雅漾修護精華乳，從高中至今應該用了超過100瓶，用過各種大牌，最愛的還是它。她分享曬後晚上會噴雅漾活泉水，之後就厚塗精華乳，不敢敷面膜因為怕過敏，所幸錄影的膚況維持還算不錯。

▲超美的黑管7號。

許多網友敲碗的唇膏，她也大方回覆愛用的正是Tom Ford的黑管7號裸粉色，雖然是裸粉但擦起來卻很有氣色，目前手邊已經是第2支，不過還是建議大家靠櫃試試比較準，畢竟每個人唇色不同，這款粉紅即便是淡妝上也很修飾。

▲私下愛接上下睫毛，化妝很省事。

眼妝方面最注重眼神，她分享自己上下睫毛都有種，雖然以前有點排斥，沒想到一試就回不了頭，因為實在太方便，平常出門不用畫眼線就很有神，外出只要畫點底妝和眉毛就可出門。不過因為錄製節目擔心妝感太重，所以先把下睫毛卸掉了。

▲對於蜜粉也很講究。

除了天生好膚質，錄製節目的美肌秘密武器就是CT蜜粉餅，這幾年已經用了好幾盒，因為粉質很細，尤其喜歡用來當作補妝用。有時候需要遮瑕力強一點，就會使用Make up for ever粉餅。

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