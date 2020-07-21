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女孩們！熟記5個「運動護膚」好習慣，做錯小心冒痘又老好幾歲

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▲▼5個「運動護膚小知識」必知 。（圖／unsplash）

▲素顏運動是基本常識。（圖／Unsplash）

編輯/ Lily

運動已成為時髦女孩的一部分，不只能夠雕塑身型，對肌膚來說也好處多多，運動會增加新陳代謝，幫助排毒，但若沒做好保養，運動也可能讓你肌膚變很差，不只是痘痘、粉刺，就連細紋都跟著來，以下幾個保養重點務必留意。

▲帶妝運動容易堵塞毛孔。

運動前必須卸妝

許多女生都趕著下班後到健身房運動，忽略了臉上還帶著妝，因為運動會使體溫升高、肌膚毛孔擴張，這時候髒污更容易跑進毛細孔中，進而堵塞引起痘痘粉刺等肌膚問題。最好是素顏做運動，這樣才不怕帶給肌膚負擔。

日夜都要做好防護

很多人都知道日間運動要抹防曬霜，忽略了夜晚外出運動，像是跑步或是騎腳踏車也要做足防護，雖然夜晚沒有紫外線，但空氣中的髒污和粉塵都可能引起肌膚不適，夜晚選擇薄透質地的防護乳也是個好選擇。

▲保濕噴霧能降溫，同時幫助肌膚補水。

運動後做好降溫

運動後的出汗，會連同原本肌膚的水分也一起帶走，因此運動後的鎖水保濕更為重要，運動除了補充足夠水分，也可隨身攜帶保濕噴霧，幫助降溫保濕，讓泛紅肌膚舒緩下來。

拉扯肌膚會有細紋

運動完通常都會有毛巾擦拭臉部汗水，你的擦汗姿勢正確嗎？擦汗其實就像平常洗臉一樣，記得手勢要輕柔，用按壓方式取代來回摩擦，若長時間這樣粗魯行事，小心細紋提早來報到。

▲▼5個「運動護膚小知識」必知 。（圖／unsplash）

▲運動後要讓臉部肌膚休息一下。（圖／Unsplash）

運動後半小時別上妝

皮膚科醫師建議，運動後的肌膚不需刻意清潔，只需要用清水洗淨，洗去表面髒污就好。若你運動後急著趕赴約會，記德必須過半小時後再上妝，避免打亂孔新陳代謝不掉，極有可能給肌膚過多負擔。

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關鍵字：

運動保養, 運動, 保養, 清潔, 保濕, 卸妝
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