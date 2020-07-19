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星・變美／艾莉絲疫情期間發胖3kg　靠3招不挨餓成功穿回緊身褲

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▲▼艾莉絲疫情間胖3kg靠3招不挨餓瘦回。（圖／翻攝艾莉絲ＦＢ）

▲艾莉絲肌膚、身材狀態好到看不出已是40歲二寶媽。(圖／翻攝艾莉絲FB，以下同)

記者張毓容／台北報導　

艾莉絲日前出席自創天然有機品牌「Oui Organic唯有機」活動，透亮膚質和緊實身材的好狀態，完全看不出她已邁入40歲、是2個孩子的媽，但她卻自曝前陣子因疫情關係都待在家裡大吃大喝而胖了3公斤，直到活動日期近了，為了順利出門「見客」，她還自組「社區瘦身營」，靠運動和健康飲食，不挨餓瘦回來。

▲▼艾莉絲疫情胖3kg靠3招不挨餓瘦回。（圖／翻攝艾莉絲FB）

前陣子因疫情關係，不少藝人因減少外出而發胖，成了「另類受災戶」，艾莉絲笑說自己也是其中一員，「那陣子我很墮落，幾乎沒什麼出門，覺得大家也看不到我，就一直叫外賣大吃大喝，甚至還加入年費專案，連宵夜都吃了」，直到發現牛仔褲扣子扣不上，站上體重計才發現胖了3公斤，才驚覺不能繼續下去，加上隨著疫情解封，即將要辦活動，她就下定決定要在2個月內瘦回來。

▲▼艾莉絲疫情胖3kg靠3招不挨餓瘦回。（圖／翻攝艾莉絲FB）

自組社區媽媽瘦身營

首先，她就自主性號召附近幾個也因為疫情也變胖的地方媽媽，組了一個社區瘦身營，一起跳Zumba、打瘦身拳擊，「我負責找老師、找場地，大家還很認真量體重，把目標寫出來，老師上課時還會帶我們一起喊口號，像是邊打拳擊邊喊瘦起來、瘦起來」，她覺得透過大家一起運動，會更有動力和毅力堅持下去，加上每次都量體重，在群體裡互相督促也比較不容易偷懶。

▲▼艾莉絲疫情間胖3kg靠3招不挨餓瘦回。（圖／翻攝艾莉絲ＦＢ）

晚上吃蔬菜燉湯＋輕食

除了運動，飲食上當然也有調整，她白天會正常吃，想吃的東西、重口味的就放在白天吃，晚上就以輕食為主，大多是吃自己煮的蔬菜燉湯，她會將大量綠花椰菜、雪白菇、鴻禧菇和蘿蔔加一點清湯底，用鑄鐵鍋燉煮，偶爾搭配乾煎雞胸肉、鮭魚或是自製酪梨沙拉，吃得輕盈一點。

她也笑說，瘦身營裡的媽媽都很認真，有時候會一起分享煮好的瘦身湯，還會互相提醒「晚上不能動吃東西」，讓她連偶爾想偷吃的念頭都被打消。

▲▼艾莉絲疫情胖3kg靠3招不挨餓瘦回。（圖／翻攝艾莉絲FB）

買一條高腰褲當目標

艾莉絲更提到減肥有個很好的方法，就是給自己一個目標，像她自己就去買了一條今年很流行的高腰牛仔褲，告訴自己目標就是要穿得下這條褲子，每次運動後就去穿一下，她覺得比體重計更有成就感，「體重計有時候可能因為你多喝了一點水就上上下下，反而會感到挫折。但是直接穿褲子那個改變很明顯，每次拉鍊能多往上拉一點就很有成就感，就會越來越有動力。」

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星變美, 艾莉絲, Iris, 女星, 減肥, 瘦身, 秘訣, 方法
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