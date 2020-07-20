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Cheryl／頭皮不再出油扁塌！實測3款洗完超蓬鬆的洗髮精

Cheryl's Beauty Lounge Cheryl

熱愛美妝保養小物，沒事就愛挖掘新鮮貨！

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文、圖／Cheryl’s Beauty Lounge

夏天到了最討厭就是才剛剛洗的頭，一下子髮根又開始出油，除了一定要吹乾之外，其實我覺得使用的產品也非常重要，因此在夏天我都會挑選比較控油、清爽的單品，洗起來才能維持一整天的髮根蓬鬆又清爽，盤點一下最近愛用的3款洗髮精，絕對是夏季一定要擁有。

▲AROMASE,蔻蘿蘭,Hair Recipe,洗髮,蓬鬆,油性髮,。（圖／記者李薇攝）

1.AROMASE 去屑止癢洗髮精，400ml、售價550元

來自台灣設計的AROMASE洗髮精，採用天然植萃製作而成，洗起來帶有淡淡的草本香味，相當療癒舒緩，搭配上按摩更加舒服，通常我都會一週使用一次，因為我常常有頭皮癢的狀況，用完之後舒緩效果很好，也很好沖洗、起泡，重點是髮絲不會打結，相當好用。

▲AROMASE,蔻蘿蘭,Hair Recipe,洗髮,蓬鬆,油性髮,。（圖／記者李薇攝）

2.蔻蘿蘭 速效舒敏洗髮精，200ml

蔻蘿蘭出自法國最大的藥廠皮耶法柏集團，講求的是一種植物解決一種頭皮問題，這次我使用的是敏感肌推薦的速效舒敏洗髮精，裡面添加芍藥植物萃取，香味也是淡淡的草藥味，可以輕易地起泡以及沖洗，洗淨的乾爽度也很優，但不會到很乾，是很潔淨的感覺。

▲AROMASE,蔻蘿蘭,Hair Recipe,洗髮,蓬鬆,油性髮,。（圖／記者李薇攝）

3.Hair Recipe 奇異果清爽營養洗髮露，530ml、售價399元

來自日本的Hair Recipe奇異果清爽營養洗髮露，主打的就是髮絲清爽跟蓬鬆，洗起來真的超級乾爽，會起很多泡泡，不會讓人有好像沒洗到頭的感覺，沖完之後，髮根真的超級蓬鬆又清爽，缺點就是髮尾會稍微比較乾燥，需要搭配一點潤絲來使用。

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關鍵字：

AROMASE, 蔻蘿蘭, Hair Recipe, 洗髮, 蓬鬆, 油性髮
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