超鬧的！南韓GS25推出「醃蘿蔔軟糖」　吃起來的口味你絕對猜不到

記者李薇／綜合報導

去南韓玩過的女孩就知道，吃炸醬麵一定要配美味的黃色醃蘿蔔，鹹鹹又帶有點甜的滋味，讓人吃過就難以忘懷，最近南韓便利商店GS25就突發奇想，把黃色的醃蘿蔔做成軟糖的形狀，連外型都看起來跟醃蘿蔔一模一樣，甚至還拿到炸醬麵旁邊拍照，超級爆笑。

▲GS25推出醃蘿蔔軟糖。（圖／gs25_official IG）



繼之前推出過許多怪奇的軟糖之後，最近GS25又有新創作，推出全新的醃蘿蔔軟糖，黃色圓形的樣子加上條紋設計，看起來就像是真實版的醃蘿蔔，只是大小稍微比較偏小一點，但厚度外型幾乎跟真實版的差不了多少。

▲超可愛的黃色軟糖。（圖／bbangsori IG）



不只是推出這種莫名其妙的軟糖，甚至還把它拿來跟炸醬麵一起拍宣傳照片，讓人真的會誤會它吃起來的口感也是鹹脆鹹脆，甚至連包裝都寫了復古感很重的醃蘿蔔，真的是喬裝的超級逼真，有夠好笑。

▲連包裝都很復古。（圖／bbang_hyojin IG）



許多南韓網友看到這款單品，不但覺得非常有趣，很多人也爭相搶購嚐鮮，吃起來就是軟糖該有的口感，但其實是鳳梨口味的軟糖，完全沒有鹹味，就是糖果的味道；雖然現在沒有機會，但未來有去南韓不妨可以去找找看這款單品，買回來當伴手禮也很可愛。