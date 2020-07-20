fb ig video ETtoday search mobile

英國碧翠絲公主出嫁全套祖母牌　女王結婚冠冕、58年前穿過的禮服都借她　

>

▲▼ 英國碧翠絲公主結婚 。（圖／路透社）

▲碧翠絲公主（右）與莫齊舉辦小而溫馨的婚禮，她穿向女王伊莉莎白二世借的禮服與鑲鑽冠冕出閣。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世的孫女、安德魯王子（Prince Andrew）的長女碧翠絲公主（Princess Beatrice），原定將於5月29日與地產發展商莫齊（Edoardo Mapelli Mozzi）於白金漢宮花園舉辦盛大婚禮，但受新冠肺炎疫情影響，改於上周五（17日）於溫莎的All Saint教堂舉行僅親友觀禮的小型婚禮，令人意外的是新娘行頭也格外低調，從白紗到冠冕全是向女王借來的古董，傳承意味濃厚，也顯露碧翠絲公主落實綠色環保時尚的作風。

▲▼ 英國碧翠絲公主結婚 。（圖／路透社）

▲女王伊莉莎白二世（左二）開心參加孫女碧翠絲公主的婚禮。（圖／路透社）

31歲的碧翠絲公主不像堂嫂凱特、梅根向名牌設計師訂製白紗，她的目光轉向祖母伊莉莎白二世收藏的古董禮服，相中女王1962年出席電影《阿拉伯的勞倫斯》首映會所穿的禮服，這件點綴上千顆珠子與水鑽的設計出自1938年正式被任命為王室服裝設計師的Norman Hartnell，女王的婚紗、加冕禮服全出自他之手。

▲▼英國女王伊莉莎白二世1947年結婚 。（圖／CFP）

▲伊莉莎白二世1947年結婚時佩戴祖母瑪麗王后的穗狀王冠。（圖／CFP）
 

但碧翠絲公主與女王現任服裝師Angela Kelly討論後，為此禮服做了微調，除了修改成更符合公主身形，還加上了烏干紗材質的蓬袖，為整件白紗頓時更增添甜美浪漫的氣息；而她搭配的鑽石冠冕也別具意義，是女王於1947年結婚時所戴的「瑪麗王后穗狀王冠」，47道鑲鑽穗狀設計可作為項鍊佩戴，女王傳承與祝福的心意不言可喻。

▲▼ 莫齊向英國珠寶Shaun Leane訂製的裝飾藝術風格求婚鑽戒。（圖／翻攝shaunleane IG）

▲莫齊向英國珠寶Shaun Leane訂製的裝飾藝術風格求婚鑽戒。（圖／翻攝shaunleane IG）
 

另一閃亮珠寶是老公莫齊去年9月獻上的2.5克拉求婚鑽戒，是特別向英國珠寶Shaun Leane訂製的裝飾藝術風格鑽戒，六爪鑲嵌主鑽旁的戒環以密鑲圓鑽與長梯型鑽石交錯排列，更加耀眼奪目。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

英國女王, 伊莉莎白二世, 碧翠絲公主, 王室婚禮
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

朴敘俊狗寶貝超萌　搶走8萬Dior夯鞋風采

朴敘俊狗寶貝超萌　搶走8萬Dior夯鞋風采

孫芸芸豹紋上身撩裙加辣　修長視覺效果秒變180公分

孫芸芸豹紋上身撩裙加辣　修長視覺效果秒變180公分

史上最貴球鞋出現挑戰者！　佳士得端喬丹鞋千萬元起標

史上最貴球鞋出現挑戰者！　佳士得端喬丹鞋千萬元起標

亮・珠寶／Dior文字珠寶曬幸福　8500元入手Tiffany Love項鍊 疫情延燒慘烈！Swatch集團大砍2400名員工　Burberry裁掉500人 風・Luxury／G-SHOCK蛙人錶曾被炒到上百萬元　第7代一體成形亮相 這款浪琴表賣破140萬只！　輕鬆換亮色錶帶享甜蜜生活 IWC跨界打造型男度假行頭　戴特別版腕錶出航帥翻 45歲林志玲嘟嘴賣萌網友讚爆　女神款墨鏡凡人也能駕馭 貝克漢準兒媳閃耀600萬訂婚鑽戒　穿貝嫂設計的黃洋裝討歡心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面