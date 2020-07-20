英國碧翠絲公主出嫁全套祖母牌　女王結婚冠冕、58年前穿過的禮服都借她　

▲碧翠絲公主（右）與莫齊舉辦小而溫馨的婚禮，她穿向女王伊莉莎白二世借的禮服與鑲鑽冠冕出閣。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世的孫女、安德魯王子（Prince Andrew）的長女碧翠絲公主（Princess Beatrice），原定將於5月29日與地產發展商莫齊（Edoardo Mapelli Mozzi）於白金漢宮花園舉辦盛大婚禮，但受新冠肺炎疫情影響，改於上周五（17日）於溫莎的All Saint教堂舉行僅親友觀禮的小型婚禮，令人意外的是新娘行頭也格外低調，從白紗到冠冕全是向女王借來的古董，傳承意味濃厚，也顯露碧翠絲公主落實綠色環保時尚的作風。

▲女王伊莉莎白二世（左二）開心參加孫女碧翠絲公主的婚禮。（圖／路透社）



31歲的碧翠絲公主不像堂嫂凱特、梅根向名牌設計師訂製白紗，她的目光轉向祖母伊莉莎白二世收藏的古董禮服，相中女王1962年出席電影《阿拉伯的勞倫斯》首映會所穿的禮服，這件點綴上千顆珠子與水鑽的設計出自1938年正式被任命為王室服裝設計師的Norman Hartnell，女王的婚紗、加冕禮服全出自他之手。

▲伊莉莎白二世1947年結婚時佩戴祖母瑪麗王后的穗狀王冠。（圖／CFP）



但碧翠絲公主與女王現任服裝師Angela Kelly討論後，為此禮服做了微調，除了修改成更符合公主身形，還加上了烏干紗材質的蓬袖，為整件白紗頓時更增添甜美浪漫的氣息；而她搭配的鑽石冠冕也別具意義，是女王於1947年結婚時所戴的「瑪麗王后穗狀王冠」，47道鑲鑽穗狀設計可作為項鍊佩戴，女王傳承與祝福的心意不言可喻。

▲莫齊向英國珠寶Shaun Leane訂製的裝飾藝術風格求婚鑽戒。（圖／翻攝shaunleane IG）



另一閃亮珠寶是老公莫齊去年9月獻上的2.5克拉求婚鑽戒，是特別向英國珠寶Shaun Leane訂製的裝飾藝術風格鑽戒，六爪鑲嵌主鑽旁的戒環以密鑲圓鑽與長梯型鑽石交錯排列，更加耀眼奪目。