孫芸芸大愛的Chloé馬鞍包再進化！「梯形輪廓」更實用、多色選擇困難

▲第一名媛孫芸芸愛包Tess馬鞍包再推新造型，改以梯形輪廓登場更吸睛 。（圖／品牌提供、翻攝自IG，以下同）

記者鮑璿安 ／台北報導

大勢「馬鞍包」始終熱潮不減，Chloé 旗下Tess包款在2018秋冬大秀首度亮相後便擠進夯包行列，連第一名媛孫芸芸都要拎上它擺拍多張。這回全新「Tess Day Bag」捨棄圓滑造型，改以梯形輪廓登場，並且注入療癒的奶茶棕、米白色一字排開，簡直失心瘋！

▲Chloé Tess馬鞍包在2018秋冬大秀誕生， 圓潤廓形再以一圈皮帶環繞包身，讓孫芸芸、侯佩岑等人都大愛。

Chloé Tess馬鞍包在2018秋冬大秀誕生，包款最大特色就屬圓潤廓形再以一圈皮帶環繞包身，背帶雙側以銀色調或鍍金黃銅色調的金屬圓環固定，而包款上的垂墜式「O」形金屬配件則讓人目不轉睛。近年來受到帶貨女王孫芸芸、侯佩岑等人演繹，順勢擠入夯包名單中。無論是像孫芸芸以印花襯衫與短褲的搭配，腰間點綴嫩綠色包款彰顯度假風情；或是像侯佩岑穿著簡潔白色毛衣，藉此突顯黑紅色駿馬款式，都是巧妙搭配。





▲延續熱潮品牌再推全新「Tess Day Bag」，運用有稜有角的梯形輪廓彰顯成熟美感，小型NT$56,000；中型NT$69,000。

而今同系列的全新「Tess Day Bag」也悄悄登場了，更捨棄了可愛討喜的圓潤廓形，改以有稜有角的梯形輪廓彰顯成熟美感，尺寸上分別有小型與中型，提供寬闊收納空間，同時賦予手提以及肩背雙重需求，增添包款實用性。當然色系上也是命中廣大少女芳心，除了有百搭米白色，更有淡粉色中帶一抹棕色中和視覺效果，以及沉穩的灰色，勢必將Tess包再度推上高峰。

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BALENCIAGA（巴黎世家） Neo Classic mini city





▲孫芸芸背上巴黎世家機車包最新款Neo Classic mini city ，NT$59,000 。（圖／翻攝自IG 孫芸芸）

巴黎世家機車包最新款Neo Classic mini city ， 隨著經典機車包系列推出20周年，藝術總監Demna Gavalisa於今年秋冬發表全新款機車包Neo Classic。孫芸芸也背上亮面小牛皮材質擺拍，其流蘇拉鍊和清晰有線條感的輪廓難以忽視，擁有從City Nano到City L的不同尺寸，更迎合現代審美。

DIOR Bobby

▲孫芸芸駕馭DIOR新款肩背包Bobby，駝色光滑小牛皮中型肩背包 NT$110,000 。（圖／翻攝自IG 孫芸芸）

DIOR新款肩背包Bobby早已紅透半邊天，沿用 30 Montaigne 蒙田包系列Logo，為整體帶來復古簡潔美。而名字也相當可愛，「Bobby」其實是迪奧先生的愛犬，更賦予了永不退流行的經典姿態。