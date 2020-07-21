fb ig video ETtoday search mobile

台北凱撒大飯店吃到飽只要637元！爐烤牛排饕客狂推

>

▲凱撒大飯店,Checkers,her和她,吃到飽。（圖／凱撒大飯店FB）

▲饕客最愛的凱撒大飯店Checkers。（圖／翻攝凱撒大飯店FB，以下同）

記者李薇／綜合報導

媽媽想吃日式、爸爸想來點中式、哥哥喜歡牛排、妹妹愛吃甜點，每次聚餐都不知道到底該怎麼選才好，那就去自助吧吃到飽吧！一次可以滿足所有人的味蕾，「Her和她」推出「台北凱撒大飯店Checkers平日午或晚餐吃到飽」超級優惠，午餐637元、晚餐714元，都相當划算。

台北凱撒大飯店Checkers吃到飽，無論想要中式、西式還是日式通通都有，眾多來自各國的美饌；網友一致必吃第一名是爐烤牛排，7分熟的粉嫩色調，光是用看的就超級療癒，一口咬下鮮嫩的肉汁，非常滑嫩可口。

▲凱撒大飯店,Checkers,her和她,吃到飽。（圖／凱撒大飯店FB）

▲爐烤牛排絕對是必吃。台北凱撒大飯店Checkers平日吃到飽，午餐原價858元、特惠價637元，晚餐原價1012元、特價714元。點我購買。

除了牛排，日式料理也是相當厲害，多種類的生魚片可以挑選，另外螃蟹、淡菜、九孔、烤生蠔等等也是種類超級多元，而且用料非常新鮮，一入手就是大海的鮮甜滋味，吃過還想再吃；當然還有炸物、PIZZA、中式熱炒等多種樣式可以選擇，絕對可以滿足所有人的味蕾。

除了熱炒鹹食，女孩們熱愛的甜點當然也少不了，「少女的酥胸」馬卡龍是必吃點心，酥脆軟鬆的口感，一咬下去就讓人想要戀愛了，別忘了留點胃給哈根達斯冰淇淋，還有提拉米蘇、起司蛋糕、布丁、水果等等，保證讓人淪陷。

▲凱撒大飯店,Checkers,her和她,吃到飽。（圖／凱撒大飯店FB）

▲各國料理應有盡有。

台北凱撒大飯店位於台北車站對面，Checkers以棋盤的設計裝潢為概念，呈現出現代與西式的裝潢風格，店內寬敞舒適，適合家庭、朋友聚餐，「Her和她」推出「台北凱撒大飯店Checkers平日午或晚餐吃到飽」超級優惠，午餐原價858元、特惠價637元，晚餐原價1012元、特惠價714元，想要用最優惠價格吃到頂級美食，就趁現在。

▲台北凱撒大飯店。（圖／翻攝自台北凱撒大飯店FB）

▲台北凱撒大飯店Checkers平日吃到飽，午餐原價858元、特惠價637元，晚餐原價1012元、特價714元。點我購買。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

凱撒大飯店, Checkers, Her和她, Her, 吃到飽, 自助餐
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

木村拓哉的43萬勞力士紅了半世紀　和捲毛狗PK吸睛度

木村拓哉的43萬勞力士紅了半世紀　和捲毛狗PK吸睛度

無印良品超可愛收納小方塊　電線被完美捲起、還能充電也太實用

無印良品超可愛收納小方塊　電線被完美捲起、還能充電也太實用

吳謹言練出「天鵝手臂」全靠4動作！獨家減肥操一個月告別蝴蝶袖

吳謹言練出「天鵝手臂」全靠4動作！獨家減肥操一個月告別蝴蝶袖

IU從低潮期被罵做作→國民天后！五部韓劇代表逆轉高收視＆造型解析 選對洗澡時間治失眠！日本睡眠醫生傳授「7個助眠小秘訣」 安格斯12星座一周運勢7/20-7/26　金星庇佑！雙子、巨蟹職場運勢強 「毛孔吸塵器」Kiehl's白泥特價990元！敷完沒見過痘痘、粉刺 冰咖啡只加冰塊超無聊　用氣泡水、香草3分鐘簡單打造風味飲 歐陽娜娜穿「改良式旗袍」辣度大躍進！下身洞洞襪慘變災難單品 星巴克最新爆款！「綠色大理石杯」超美紋理每個都獨一無二

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面