台北凱撒大飯店吃到飽只要637元！爐烤牛排饕客狂推

▲饕客最愛的凱撒大飯店Checkers。（圖／翻攝凱撒大飯店FB，以下同）



記者李薇／綜合報導

媽媽想吃日式、爸爸想來點中式、哥哥喜歡牛排、妹妹愛吃甜點，每次聚餐都不知道到底該怎麼選才好，那就去自助吧吃到飽吧！一次可以滿足所有人的味蕾，「Her和她」推出「台北凱撒大飯店Checkers平日午或晚餐吃到飽」超級優惠，午餐637元、晚餐714元，都相當划算。

台北凱撒大飯店Checkers吃到飽，無論想要中式、西式還是日式通通都有，眾多來自各國的美饌；網友一致必吃第一名是爐烤牛排，7分熟的粉嫩色調，光是用看的就超級療癒，一口咬下鮮嫩的肉汁，非常滑嫩可口。

▲爐烤牛排絕對是必吃。台北凱撒大飯店Checkers平日吃到飽，午餐原價858元、特惠價637元，晚餐原價1012元、特價714元。點我購買。



除了牛排，日式料理也是相當厲害，多種類的生魚片可以挑選，另外螃蟹、淡菜、九孔、烤生蠔等等也是種類超級多元，而且用料非常新鮮，一入手就是大海的鮮甜滋味，吃過還想再吃；當然還有炸物、PIZZA、中式熱炒等多種樣式可以選擇，絕對可以滿足所有人的味蕾。

除了熱炒鹹食，女孩們熱愛的甜點當然也少不了，「少女的酥胸」馬卡龍是必吃點心，酥脆軟鬆的口感，一咬下去就讓人想要戀愛了，別忘了留點胃給哈根達斯冰淇淋，還有提拉米蘇、起司蛋糕、布丁、水果等等，保證讓人淪陷。

▲各國料理應有盡有。



台北凱撒大飯店位於台北車站對面，Checkers以棋盤的設計裝潢為概念，呈現出現代與西式的裝潢風格，店內寬敞舒適，適合家庭、朋友聚餐，「Her和她」推出「台北凱撒大飯店Checkers平日午或晚餐吃到飽」超級優惠，午餐原價858元、特惠價637元，晚餐原價1012元、特惠價714元，想要用最優惠價格吃到頂級美食，就趁現在。

▲台北凱撒大飯店Checkers平日吃到飽，午餐原價858元、特惠價637元，晚餐原價1012元、特價714元。點我購買。