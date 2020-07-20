泫雅、Lisa撞衫連Pose都一樣　聯手帶起「內衣外穿」風潮

記者王則絲／台北報導

明星們互相撞衫是家常便飯，今日再添一發，韓女星泫雅於IG上Po出一張日常運動練舞照，身穿輕便運動服裝與球鞋，還外罩了一件白色的胸衣，仔細一看，這件無鋼圈胸衣與BLACKPINK成員Lisa日前打歌服裝所穿的黑色胸衣是同款，兩人不但都選擇了「內衣外穿」的穿搭方式，甚至連Pose都如出一轍！

▲泫雅與Lisa撞衫。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

泫雅身上雖然是十分日常的黑色運動服，但是激短的運動迷你裙讓視線直逼腿根，加上作為外罩搭配的Marine Serre無鋼圈內衣，包覆身形曲線，利用對比視覺凸顯好身材，兩手舉在頭上擺出性感Pose，即使是隨性的日常照也不辜負「性感小野馬」的封號。

▲Lisa與泫雅穿上同款胸衣。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

時間來到稍早，韓女團BLACKPINK正如火如荼展開密集打歌，其中一場舞台造型全員也一致換上了來自Marine Serre的「紫色月亮裝」，Lisa穿上緊身上衣，大方露出招牌螞蟻腰，和泫雅不約而同以「內衣外穿」的方式外罩了一件黑色同款內衣，算是低調卻傑出的一手，同樣有強調腰身的效果，且增加服裝造型層次感，更巧的是Lisa與泫雅兩人竟連拍照動作都如出一轍，散發出的氣息截然不同，但兩人卻也都是少數能完美駕馭這種前衛穿搭方式的人。

▲Marine Serre棉質無鋼圈內衣，售價115歐元。（圖／翻攝自mytheresa）



▲泫雅也曾經穿過Marine Serre其他單品。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

Marine Serre現在在韓女星之間是非常夯的品牌，經常能在眾星的穿搭中發現標誌性「彎月」LOGO圖案，泫雅也不是第一次穿著Marine Serre單品。而像這種舒適的無鋼圈內衣，Lisa平時也收藏非常多款，直接當作Crop Top來穿，例如以下示範的CK內衣與另一套打歌服所穿的Stussy運動內衣，如果大家想嘗試當作外罩搭配的話，則應挑選細肩款式，才不會顯得臃腫。

▲Lisa平時也經常把無鋼圈內衣當作Crop Top來使用。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

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