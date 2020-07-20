維密天使Romee Strijd棄孕婦裝　馬甲配牛仔褲當最辣媽咪

▲Romee Strijdt穿維多利亞的祕密馬甲搭配牛仔褲，孕媽咪依然火辣。（圖／翻攝romeestrijd IG）

記者陳雅韻／綜合報導

25歲的荷蘭名模Romee Strijd於2015年登上美國內衣品牌多利亞的秘密（Victorias Secret）大秀舞台，正式成為「維密天使」的一員讓她一炮而紅，連續4年走維密大秀，忙碌工作也接踵而來，讓她身體出狀況罹患多囊性卵巢症候群，成為不易受孕的體質讓她大受打擊。但今年終於傳出好消息，她與男友將迎接女兒誕生，綻放甜美笑容的她在孕期依然火辣，經常穿維多利亞的祕密馬甲搭配牛仔褲，唯一差別是肚子隆起了。

▲Romee Strijdt孕期注重飲食均衡。（圖／翻攝romeestrijd IG）

維多利亞的秘密近年來聲勢下滑，極盡所能擺脫物化女性的負面形象，致力推廣內衣融入日常生活的自然風格，與品牌友好的Romee Strijd成為最佳內衣外穿的最佳示範，孕期常穿著馬甲搭牛仔褲，連到海邊也以馬甲配休閒褲，而居家服則少不了蕾絲裝飾絲質睡衣。

▲Romee Strijd日常少不了甜美風格的蕾絲睡衣。（圖／翻攝romeestrijd IG）



Romee Strijd在孕期也沒錯過最夯的時尚單品，Dior要價110,000元的Bobby駝色光滑小牛皮中型肩背包，成為她近期的心頭好，身為時尚模特兒，她果然時時追求完美，當個漂亮孕媽咪。

▲Romee Strijd背Dior Bobby駝色光滑小牛皮中型肩背包，110,000元。（圖／翻攝romeestrijd IG）