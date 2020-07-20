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歐陽娜娜穿「改良式旗袍」辣度大躍進！下身洞洞襪慘變災難單品

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▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲20歲女星歐陽娜娜轉大人，綁起「春麗頭」搭配改良式旗袍大秀筆直長腿。（圖／翻攝自微博，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

20歲女星歐陽娜娜工作滿檔，近日身兼大陸選秀節目《明日之子》教師團成員之一，為了展現多變造型，特意換上一身改良式旗袍，緊身材質包覆纖瘦身型，頓時散發火辣氣息。歐陽娜娜更巧妙運用「破洞絲襪」搭配，不惜開腿擺拍一番，卻還是引發網友兩極評價，淪落成災難單品。

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜與宋茜撞衫南韓品牌HYEIN SEO旗下的改良式旗袍。

歐陽娜娜在選秀節目《明日之子》造型多變，近期換上南韓品牌HYEIN SEO旗下的改良式旗袍，立領排扣設計保留原有旗袍特色，不過長度直接裁剪至膝上位置變得相當火辣，再以不規則綁帶豐富衣著層次感。歐陽娜娜還不忘綁起「春麗頭」露出精緻五官，大走暗黑風格超乎過往，最後以Both高筒靴收尾，增添俐落美感。該套造型也受到女星宋茜演繹，讓相差13歲的兩人罕見撞衫，不同之處在於，宋茜沒有多餘色彩搭配，僅穿白襪黑鞋，讓重點回歸到衣著本身。

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜選擇大陸新銳設計師Rui Zhou的「鏤空褲襪」點綴，太前衛的搭配引來網友兩極評價。

然而歐陽娜娜則是選擇大陸新銳設計師Rui Zhou的「鏤空褲襪」，前衛的破洞設計絕非凡人能駕馭，甚至一路延伸到手上。不過鮮明的水藍色瞬間脫穎而出，也讓整身黑中多了一絲亮點。此次造型曝光之後不免引來網友兩極評價，大部分粉絲認為「各有各的味道」、「歐陽娜娜青春活潑」，也有網友表示宋茜更適合，歐陽娜娜的褲襪十分難懂，「太難駕馭，是災難單品。」

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關鍵字：

歐陽娜娜, 宋茜, 明日之子, HYEIN SEO, 旗袍, 撞衫, 女星, 造型
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