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「風扇胸罩」妳想穿嗎？解構設計師夏日最狂力作　不只吹身體還能轉向

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記者王則絲／台北報導

每到炎熱夏天，還要穿上內衣胸罩忍受悶熱黏膩感，是女孩們都懂的痛苦，解構設計師Nicole McLaughlin最近便發佈一項新作品，Nicole將兩顆小型風扇直接裝設於胸罩上，光用想像的就覺得沁涼無比，瞬間在網路上獲得大量關注，「這個夏天唯一需要這胸罩！」、「我是男生但我也想要⋯⋯」

▲風扇胸罩。（圖／翻攝自IG）

▲解構設計師Nicole McLaughlin的新力作。（圖／翻攝自IG@nicolemclaughlin，以下同）

Nicole McLaughlin原為業界平面設計師，擅長解構、重組，且充滿無限創意，後來開始在IG上分享自己的眾多改造之作，慢慢累積出知名度，一開始以鞋履設計為主，Nicole將喜愛的潮牌重新剪裁並重組拼接，加入生活化的巧思，製作成全新單品，近期則越來越喜歡把腦筋動到「內衣」上，像是先前為大家介紹的「可頌比基尼」，便是Nicole得意作品之一。

►今夏流行「可頌比基尼」？！解構設計師腦筋動到食物上　軟糖短褲吃貨必備

▲風扇胸罩。（圖／翻攝自IG）

Nicole McLaughlin近日再度挑戰手作內衣，只不過這次的素材脫離了食物，竟改為採用與內衣八竿子打不著的「風扇」，利用兩個小型的風扇製作出「風扇胸罩」，沒想到卻意外成為全女性的心願單品。夏天時穿著內衣容易使汗水堆積，濕透的內衣又會讓身體變得更黏膩悶熱，開始不斷爆汗的惡性循環，這就是普遍女性大眾的夏日惡夢，能直接把風扇裝在內衣上，光用想的就覺得好涼！

影片中Nicole McLaughlin為大家示範使用，原來風扇是可以向上折起，對準臉部吹的，其實設計概念主要是吹拂被口罩悶住的臉部，不過同時也能吸出內衣的熱氣，相反的，把風扇倒過來裝，一樣也能改成直接吹胸部的位置，雖然不能真的不能穿出門，但是能把這樣的想法付諸實現，只能說Nicole McLaughlin的創意著實讓大家佩服。

▲風扇胸罩。（圖／翻攝自IG）

▲風扇胸罩。（圖／翻攝自IG）

▲先前的食物系列內衣單品。

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關鍵字：

風扇胸罩, 內衣, 電扇, Nicole McLaughlin, 設計師, 解構設計師, 創意
fashion.net

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