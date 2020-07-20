在毛紡廠走秀！成立110年Zegna用繡球粉、岩灰色重回大自然

記者鮑璿安／台北報導

受到疫情影響，讓時尚界重新審視自己，義大利精品男裝Ermenegildo Zegna（傑尼亞） 2021夏季系列就回歸人與自然的和諧相處，把時裝秀搬到義大利特裡韋羅小鎮的毛紡廠展開。從色彩到造型設計皆取自大自然，一眼望去，心曠神怡的陶土棕、櫻草黃、繡球粉，讓男裝也充滿活力。

▲傑尼亞本季渴望回歸人與自然的和諧相處，將秀場移至品牌初期的羊毛紡織廠Lanificio與自然保護區的綠洲 。（圖／品牌提供）

品牌藝術總監Alessandro Sartori表示：「機器的無限潛力，正是來自於人的感性與創意，沒有人類，一切都會失去靈魂。本季系列呈現出別樣的感性內涵，並以豐富多面而又一脈相承的設計，將過去與未來、內在與外在巧妙平衡。」藉此便能得知品牌在本季渴望回歸大自然的決心，不僅將大秀場地移至義大利特裡韋羅小鎮，品牌1910年成立之初的羊毛紡織廠Lanificio與自然保護區的綠洲（Oasi Zegna）作為背景，演繹數位科技與現場體驗巧妙融合的視覺。

▲ 2021夏季系列服飾寬鬆的廓形設計流動感十足，取自大自然純粹色彩。（圖／品牌提供）



2021夏季系列服飾，寬鬆的廓形設計流動感十足，取自大自然純粹色彩，陶土棕、櫻草黃、繡球粉、岩灰色、河石藍、甲蟲綠與板岩黑的組合，呈現出為妙美感。整體布料輕盈而質地堅韌，選用羊毛、大麻、粗纖維、亞麻，如紙般纖薄的納帕皮，以及「時尚可持續」羊毛材質。Alessandro Sartori也罕見嘗試落肩、低領與疊層等元素，搭配讓整體版型更顯寬鬆的超大口袋和拉鍊設計，率性俐落之餘展現強大美感。

▲ 「高圓領打底衫」代替西裝外套和襯衫夾克下的傳統襯衫；渲染印花呈現出層次更豐富的色彩。（圖／品牌提供）

另一大突破就屬採用「高圓領打底衫」代替西裝外套和襯衫夾克下的傳統襯衫，並以防塵外套搭配線條流暢的長褲，營造出修長灑脫的廓形。超大鞋底設計的圓頭樂福鞋和涼鞋為整體造型畫上點睛之筆。渲染印花呈現出層次更豐富的色彩和紋理效果，進一步彰顯出人與自然的密切關係。

▲TOD’S 20/21早春男女系列來到義大利品牌總部拍攝， 以70年代義大利人對生命的熱愛為創作靈感，後方還可見戴口罩工作的工匠。（圖／品牌提供）

同樣移至義大利Le Marche地區的Brancadoro的品牌總部拍攝，TOD’S 20/21早春男女系列延續冬季系列的休閒優雅概念，以70年代義大利人對生命的熱愛為創作靈感。服裝使用不同的綠色色系、 栗紅色、深藍色與天藍色相互襯托，卻意外產生和諧美。善用多層次搭配也是本季一大巧思，從軍裝風格的長款連帽外套（parka）到剪裁細緻的短款外套。或是機車外套以及不斷進化演變的風衣（trench coat），均以皮革裝飾點綴，提升整體質感之餘也豐富日常實穿性。

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