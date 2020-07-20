IKEA推美食外送服務　炸雞翅、牛肉丸全都送，還有2趟百元優惠

▲IKEA美食餐廳推出外送服務，先於大台北3間分店試辦。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

跟IKEA家居用品一樣受歡迎的IKEA餐廳，今（7／20）對外宣佈與美食外送Uber Eats合作，正式在大台北地區3間分店推出外送餐點服務，其品項有8款套餐、單點菜色12道、熱銷點心飲料等，總共31個選項可選，連熱賣的牛肉丸、炸雞翅都能點，還有早餐組合也太狂！

▲早餐組合，搭配薯餅+熱飲、冷飲、玉米濃湯擇一，售價99元。

IKEA宣布與Uber Eats合作推出美食外送服務，包含IKEA的人氣早餐、最受歡迎的瑞典烤肉丸、香蒜烤半雞、鮭魚菲力香蔥飯以及煙燻醬烤豬肋排等主餐，甚至連兒童專屬的小魚麋鹿麵全都有，此外，還特別推出外送平台限定的薄脆雞翅10支桶裝，下午茶、宵夜或聚餐時都能嗑，根本就是減肥破壞王啊！

▲薄脆雞翅10支桶裝，售價279元。

IKEA表示，外送服務初期先於大台北地區敦北店、新莊店、新店店推出，外送時間從早上9點到晚間8點，另推即起至12／31止，Uber Eats新用戶在App輸入優惠序號「IKEA 帶回家」，首次點餐即享2趟100元的折抵優惠。

除了提供單點之外，也針對外送平台推出限定「多人分享餐」，雙人分享餐包括鮭魚菲力香蔥飯搭配香蒜烤半雞，加上2杯冷飲；煙燻醬烤豬肋排搭配香蒜烤半雞，加上2杯冷飲；三人分享餐則一次網羅IKEA人氣美味餐點，包括煙燻醬烤豬肋排、瑞典烤肉丸10顆及雞肉千層麵。

▲雙人分享餐售價599元，煙燻醬烤豬肋排及香蒜烤半雞。

▲三人分享餐售價699元，含煙燻醬烤豬肋排、瑞典烤肉丸10顆及雞肉千層麵。