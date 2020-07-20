木村拓哉的43萬勞力士紅了半世紀　和捲毛狗PK吸睛度

▲木村拓哉抱著愛犬，腕上戴的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶蠔式鋼款很醒目。（圖／翻攝takuya.kimura_tak IG）



記者陳雅韻／台北報導

日劇天王木村拓哉出道以來的造型深受矚目，尤其腕錶的品味備受推崇，從沒錯過最潮的G-SHOCK、最夯的勞力士（Roelx）。近日他在新劇《BG終極保鑣2》中也秀一手好品味，佩戴歐米茄（OMEGA）SEAMASTER海馬AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶，而下戲後則換上435,000元勞力士白面黑圈的Daytona腕錶。

▲木村拓哉的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶蠔式鋼款，435,000元。（圖／翻攝勞力士官網）



木村拓哉所戴的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶蠔式鋼款，為白色面盤搭配刻有測速計的黑色Cerachrome外圈，並配備招牌的蠔式錶帶，此系列錶款最初於1963年為耐力賽車手設計而生，至今仍不斷演進成為運動錶的代表作。

▲木村拓哉演出《BG終極保鑣2》戴歐米茄SEAMASTER海馬AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶，176,700元。（圖／翻攝歐米茄官網）





將勞力士經典Daytona腕錶戴上手，木村拓哉沒忘了他最時尚的「配件」毛小孩，和名錶一起吸睛。而進入《BG終極保鑣2》保鑣角色，木村拓哉則戴歐米茄176,700元的海馬AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶，靈感源自豪華遊艇上木質甲板的獨特水平線條甲板紋面盤，是讓人一眼就能認出的招牌特色。

▲木村拓哉曾穿皮衣搭配G-SHOCK GMW-B5000D-1不鏽鋼腕錶。（圖／翻攝自G-SHOCK微博、品牌提供）

