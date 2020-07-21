冰咖啡只加冰塊超無聊　用氣泡水、香草3分鐘簡單打造風味飲

▲Nespresso冰咖啡特調。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

節氣即將進入「大暑」，也就是一年中最熱的15天，隨著氣溫節節升高，有時一早醒來就想喝杯冰咖啡降溫（甚至下午也超想來一杯），不過剛泡好的熱咖啡雖然加了冰塊降溫，味道卻會被稀釋，此時不如用簡單材料組合一下，讓咖啡變成清涼好喝的風味飲，膠囊咖啡品牌Nespresso大方公開食譜，把握機會學起來！

桃醉一夏清爽黑咖啡

1. 在咖啡杯中放入3顆冰塊

2. 加入10毫升的白桃風味糖漿至杯中（可依個人喜好調整）

3. 加入90毫升的氣泡水至杯中

4. 萃取40毫升的清爽冰咖啡至杯中即完成

鹽夏之義濃醇冰拿鐵

1. 於杯子裡放上迷迭香葉

2. 在咖啡杯中放入3顆冰塊

3. 加入10毫升的海鹽焦糖風味糖漿至杯中（可依個人喜好調整）

4. 加入90毫升的冰奶泡至杯中

5. 將萃取完成的濃醇冰咖啡倒入杯中即完成

卡琵莉亞咖啡

1. 將檸檬切片

2. 將檸檬與白糖放入容器，均勻混和後置於冰箱冷藏

3. 將一茶匙混合物與檸檬汁加進玻璃杯中

4. 在玻璃杯中加滿碎冰，並於頂端緩緩倒入40毫升濃縮咖啡

搖晃檸檬冰咖啡

1. 準備40毫升濃縮咖啡

2. 放些許冰塊至手搖杯中，加入濃縮咖啡、糖和檸檬汁

3. 搖晃均勻後，倒入玻璃杯中即完成

業者表示，為讓民眾能實際體驗簡單製作咖啡風味飲，7／25至7／26期間在台中草悟廣場推出「夏日凍感降溫實驗室」，免費提供清爽冰咖啡及濃醇冰咖啡特調試飲，還有熱感儀科技互動裝置，民眾體會冰咖啡的降溫效果。