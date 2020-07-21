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冰咖啡只加冰塊超無聊　用氣泡水、香草3分鐘簡單打造風味飲

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▲nespresso冰咖啡特調。（圖／nespresso提供、翻攝品牌官網）

▲Nespresso冰咖啡特調。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

節氣即將進入「大暑」，也就是一年中最熱的15天，隨著氣溫節節升高，有時一早醒來就想喝杯冰咖啡降溫（甚至下午也超想來一杯），不過剛泡好的熱咖啡雖然加了冰塊降溫，味道卻會被稀釋，此時不如用簡單材料組合一下，讓咖啡變成清涼好喝的風味飲，膠囊咖啡品牌Nespresso大方公開食譜，把握機會學起來！

桃醉一夏清爽黑咖啡
1. 在咖啡杯中放入3顆冰塊
2. 加入10毫升的白桃風味糖漿至杯中（可依個人喜好調整）
3. 加入90毫升的氣泡水至杯中
4. 萃取40毫升的清爽冰咖啡至杯中即完成

▲nespresso冰咖啡特調。（圖／nespresso提供、翻攝品牌官網）

鹽夏之義濃醇冰拿鐵
1. 於杯子裡放上迷迭香葉
2. 在咖啡杯中放入3顆冰塊
3. 加入10毫升的海鹽焦糖風味糖漿至杯中（可依個人喜好調整）
4. 加入90毫升的冰奶泡至杯中
5. 將萃取完成的濃醇冰咖啡倒入杯中即完成

▲nespresso冰咖啡特調。（圖／nespresso提供、翻攝品牌官網）

卡琵莉亞咖啡
1. 將檸檬切片
2. 將檸檬與白糖放入容器，均勻混和後置於冰箱冷藏
3. 將一茶匙混合物與檸檬汁加進玻璃杯中
4. 在玻璃杯中加滿碎冰，並於頂端緩緩倒入40毫升濃縮咖啡

▲nespresso冰咖啡特調。（圖／nespresso提供、翻攝品牌官網）

搖晃檸檬冰咖啡
1. 準備40毫升濃縮咖啡
2. 放些許冰塊至手搖杯中，加入濃縮咖啡、糖和檸檬汁
3. 搖晃均勻後，倒入玻璃杯中即完成

▲nespresso冰咖啡特調。（圖／nespresso提供、翻攝品牌官網）

業者表示，為讓民眾能實際體驗簡單製作咖啡風味飲，7／25至7／26期間在台中草悟廣場推出「夏日凍感降溫實驗室」，免費提供清爽冰咖啡及濃醇冰咖啡特調試飲，還有熱感儀科技互動裝置，民眾體會冰咖啡的降溫效果。

▲nespresso冰咖啡特調。（圖／nespresso提供、翻攝品牌官網）

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關鍵字：

冰咖啡, 食譜, nespresso
fashion.net

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