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敏感肌特徵及6大清潔注意事項　卸妝水小心也NG

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▲▼敏感肌特徵及6大清潔注意事項。（圖／翻攝IG）

▲越來越多人肌膚變得容易敏感，快來看看自己是否也有敏弱肌特徵。(圖／翻攝IG@nozomisasaki_official)

記者張毓容／台北報導

現代人飲食作息不正常、生活壓力大，加上頻繁上妝卸妝和環境污染、氣候變化等，越來越多人肌膚容易敏感，甚至成為敏弱性肌膚。搞不清楚自己是不是敏感肌？快來看看你的肌膚有沒有以下特徵，還有敏弱肌清潔上要注意哪些事項才不會加重敏感狀況。

＃敏感肌主要特徵

1.肌膚容易泛紅、發熱，或有瘙癢、刺痛狀況，嚴重時會出現紅腫和疹子。

2.肌膚鎖水能力差，常處於乾燥脫皮、感到緊繃的狀態。

3.角質層薄，皮脂膜不全，臉上紅血絲明顯。

4.肌膚容易發炎，導致肌膚留印痕、色沈，有膚色不均的問題。

5.容易受環境因素、季節變化及保養品刺激。

6.會突然出現很多不明原因產生的痘痘，用抗痘產品也沒有太大效果。

▲▼敏感肌特徵及6大清潔注意事項。（圖／翻攝IG）

▲敏感肌肌膚較薄，容易受刺激泛紅、發熱。(圖／翻攝IG@zawachin__0816)

＃清潔注意重點

因敏感肌皮膚薄、皮脂膜不全，溫和且適量的清潔是敏感肌最重要的關鍵之一，其中需要注意的重點包括：

1.敏感肌不能耐受冷熱的刺激，所以清潔時切勿使用過熱的水或冰水，要用接近肌膚溫度的常溫水。

2.不要過於頻繁使用清潔類產品，包含洗面乳、清潔面膜等，以免再度破壞本就薄弱的皮脂膜。清潔面膜每月最多用1至2次；洗臉一天也勿超過2次，若是沒有化妝、出門，視肌膚狀況甚至可用清水清洗即可。

▲▼敏感肌特徵及6大清潔注意事項。（圖／翻攝IG）

▲容易敏感的人，要避免過度清潔和使用清潔力過強的洗卸產品。(圖／翻攝IG@ahc.official)

3.洗面乳的挑選也很重要，要使用成分溫和、簡單的洗面乳，避開清潔力過強、有控油效果或帶有促進角質代謝功能等類型。

4.盡量不要使用去角質產品、洗臉機。

5.日常化妝要盡量避免化濃妝，容易給肌膚帶來負擔外，卸妝時也需要用清潔力較強的卸妝產品，再度造成敏感肌負擔。

6.避免使用卸妝水，因卸妝水需搭配化妝棉擦拭使用，容易因擦拭力道或過度摩擦造成肌膚負擔，引發不適。

▲▼敏感肌特徵及6大清潔注意事項。（圖／翻攝IG）

▲卸妝水需要搭配化妝棉使用，容易度過摩擦對敏弱肌造成負擔。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial)

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關鍵字：

保養, 肌膚保養, 敏感肌, 敏感, 過敏, 特徵, 徵召, 清潔
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