日妞傳授5大約會必用獵男攻略　保證對你超有興趣、下次約會也搞定

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大家都知道男女在展開一段關係前，「第一印象」有著近乎能定生死的能力，所以與好感對象約會時，女孩們無不拿出渾身解數，小心機用得多不如用得巧，如果最近有要和心儀對象來場約會的話，不妨試試看以下幾招日妞們傳授的5大獵男攻略，保證讓對方對你興趣大增，下次約會也一併到手。

＃配合對方的興趣做回應，最好事先做點功課

要拉近兩個人的距離，有共同的話題是最快的管道，如果有共同喜歡的事物那是最好，但有時運氣不一定這麼好，就必須做點功課，對於對方的興趣盡量表示認同和提出個人意見， 讓對方覺得你是個有想法的人，是可以溝通、可以持續交流喜歡的事物的人。

＃分享手機相簿裡的照片

想讓對方多了解自己一點，可以試試和他分享手機裡最近拍的照片的故事，還可以藉此機會坐到旁邊，近距離的交談，如果對方也對你有好感的話，一定會因此小鹿亂撞。

＃在聊天當中暗示下一次約會的計畫

把握住聊天內容中任何可以提到「下次一起去」、「下次一起吃」、「下次一起⋯⋯」的話題，有意無意的暗示下次的邀約，最好情況下是在約會結束前就敲定了下次約會。

＃誇讚對方的配飾，並爭取借看、試戴的機會

誇讚對方為了約會特別打扮的穿著，如果剛好身上有什麼配件，例如帽子、墨鏡、手錶⋯⋯，可以試著提出「借我看看」的要求，接著自然而然的拿來自己戴戴看，這是除了真實的身體接觸外，拉近彼此距離的好方法。

＃善用眼神

像是對方在說話的時候，不要只顧著低頭吃飯，試著直勾勾的盯著他的眼睛看，表示你的關心與認真，並適時用眼神做出表情回應他，對方很可能就會因此被你瞪大的可愛雙眼擄獲。

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