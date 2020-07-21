天氣太熱火氣也跟著來！翻張牌告訴妳最近一直被誰惹火

到底是天氣太熱的問題，還是遇到了哪些困難點，為什麼跟某些人相處就有很多狀況，到底如何順利的進行呢？

首先在心中默念一次問題，然後依直覺選張牌





選好了嗎？我們來看看妳選到哪張牌！

1.戀人

惹到伴侶，要懂得互相平衡

妳最近惹到伴侶的機率偏高，常常搞不清楚對方的狀況就直接下判斷，或是與伴侶間出現了很多比較或計較的事情，在妳認為，他應該要為哪些事情擔起責任，但伴侶與妳對同件事的看法卻完全不同，雙方因此容易僵持不下，牌中的戀人都忘了去負起自己的責任，而期待著對方可以滿足內心的需求。

如果妳是單身，選到了這張牌，代表著與工作夥伴的關係，或在最近與妳類似像夥伴關係的對象（曖昧對象也在此類別），雙方一直無法取得一個共識，內心的情緒積累，愈來愈火大，妳以為對方似乎無法信任，但疏不知對方可能也是如此擔憂著，倒不如一起坐下來討論，願意釐清各自的責任所在，才會讓事情有個名目。

2.聖杯十

重新認知與家人和諧相處的重要性

聖杯十最重要的是內在的和諧，當妳選到這張牌，正在提醒著妳，當妳與某位家人相處，感到非常不愉快，甚至常常火大，其實並不是關於對方為什麼總是做出那些討人厭的行為，而是妳一直以來不願意接受他本來就是這個樣子，而希望這位家人可以改變。

過多的期待，和用自己的標準去愛一個人時，壓力是很大的，以愛為名來要對方變成自己希望的樣子時，那也失去了愛的本質，這張牌中的家人們，就只是純粹的接受目前的現況，接受身邊的家人用自己的方式在進展著，妳就不再被想法侷限住了。

3.錢幣三

妳被工作相關的人搞得七葷八素

錢幣三圖中的人一起結合各自不同的能力，來合力完成一個目標，但在最近妳卻沒有這樣同心協力的感受，覺得做再多好像都不被尊重或看好，有種吃力不討好的感受，因此在私底下有許多的抱怨，但這些都只能在私底下說說，要真的跟當事者說出口，壓力頗大。

其實妳是需要直接說出口的，因為不講出真心話，這樣的狀況很難被改善，又或是選到這張牌時，可能遇到了在工作上，被竊竊私語的狀況，妳很不喜歡有人在背後說自己一些什麼，但也很容易落入跟這種人一樣，只在私底下埋怨，而沒去解決真正的問題，有時妳對這樣的自己會更火大。

4.正義

規定和條款讓妳火大

首先選到正義牌，要先留意最近是否會遇到法律、條款、規章等等的事情，因為可能這些太過瑣碎，已經夠忙碌了，還要懂得這些，真的讓人快失去耐心，但也因此妳容易忽略了某些重要的部分，當這樣時，你之後可能會更麻煩，而不斷陷入情緒之中。

這張牌的另一個狀況是妳身邊有人常常以自己認為的對，去指責或糾正妳或他人，這樣的情況時不時就發生，讓妳身心疲憊，有時妳需要堅定自己的立場，而不是用對錯的方式來激辯，當妳知道自己在堅持的是什麼時，就會遠離只有對或錯的狹隘選項中了。

5.錢幣六

因現實考量而感到火大

錢幣六代表著金錢或資源上該如何運用、權衡，最近是頭痛的問題，妳並不想損失任何一方的好處或需求，但也希望一切可以公平的來處理，但要留意當妳有太多的衡量時，容易造成財務上，或是目前需要進展的事情有些損失，當只是考量現實，但內心卻失衡。

這張牌要去留意，妳是否因為現實狀況，而去做了一個無法接受的妥協，表面上看起來相安無事，但內心卻有許多揣測和不安，或感覺出賣了自己，也別只是運用小聰明，而讓自己所要的可以順利發展，但之後才發現，這樣的選擇，卻製造了往後更多的麻煩。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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