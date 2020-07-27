寶貝這樣穿時尚度100%！韓國小姊弟的夏日「慵懶風」萌翻天

小孩們的穿搭永遠不嫌晚！今日就讓我們跟著來自韓國的三個小姊弟，一同看看如何穿出可愛的慵懶韓系風吧：

條紋Tee搭素色褲誰不會，此時便可選擇服裝細節巧思，如波浪荷葉領和開扣上衣等，替單調衣裝注入另一番滋味。

抑或者“要紮不紮”的穿衣法，自然帶出風格態度。

腳上搭配的鞋子也是造型風格的變化關鍵，好比上述和涼鞋的搭配便顯得相當率性瀟灑，換上娃娃鞋後則帶出小淑女氣質，當然，褲子的寬鬆和硬挺度也是決定當日風格的走向喔。

再來，夏日必備的竹編配件同樣能替寶貝們的衣裝佐上度假氛圍，像是竹編遮陽帽、草編包包…簡單與純色衣著搭配便時髦有型。





又或者穿上亞麻材質服裝，完整那貼近自然風韻的外出裝束。

小淑女必備的碎花上衣/洋裝怎能缺少呢！造型上僅需簡單和丹寧褲搭配，甚至選擇相呼應色彩服飾作為造型上的輔佐，都是增添時髦度的方法喔！





吊帶褲裝永遠是小寶貝萌度加乘的服裝參考選，當中又由鬆緊束口形塑出的翹臀輪廓最顯俏麗可愛。

在各式各樣的泳衣款式中，媽媽們又會如何選擇呢？除了依照寶貝們喜愛的風格做挑選外，不妨試試長袖款，時髦又具防曬功效。

面對炎熱的夏天，除了幫寶貝準備一頂遮陽帽，也可購入繽紛造型髮飾，梳整貼於額頭或是脖子的頭髮，解悶同時又不失可愛氣息

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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