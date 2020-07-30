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日韓女生超愛「Beige Tone髮色」　仙女般的米金色調，Apink、Twice都染了

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▲米色髮色 。（圖／美麗佳人提供）

2020年不論在日本韓國都非常流行Beige Tone髮色，像仙子一樣的米金色，整體變得更加清爽，還增加肌膚透明感，最適合炎熱夏天為視覺降溫，今年夏天就來大膽漂髮吧！

髮色推薦Beige Tone：柔美米色

Beige也就是近年最流行的裸米色調，依深淺的調和也能創造像：奶茶色、米金色、米棕色、肉桂色等，不論從穿搭、彩妝到髮色，都很適合創造清爽柔和的風格，造型上還能增添歐美混血氣息，高級感十足。

2020年日韓非常流行Beige Tone髮色，從各大女星到素人，像是Izone、Apink、Twice、Itzy等女團成員，都大膽漂髮換上了仙氣米色，有些會融合粉色變成浪漫的玫瑰米金、有的則會做挑染，讓頭髮更有層次，都是很好變化的方式。

想要跟上趨勢也換上米色髮色，就要有多次漂染的心理準備，後續清潔保養也要更勤勞，此次訪問到Holly collection AIKO 髮型設計師，告訴你嘗試Beige Tone漂髮，應該注意以下幾點：

1.至少要漂髮2次

此類型髮色需漂至10度色以上，至少也要漂髮2次才能將將原本髮色去除掉。如果本身有染過黑色系頭髮，因黑色色素粒子較大，容易有卡色問題，漂髮次數也要增加，才能染出漂亮乾淨的米金色。

2.不要每天都洗矯色

東方人染後頭髮褪色會變黃，需要搭配矯色洗髮產品做校色，內含微量色素幫助維護色彩。但為了保護頭皮健康，頭皮清潔和頭髮矯色須分開，建議矯色產品搭配天然能穩定頭皮的護色產品，隔日交錯使用。

3.減少頭髮熱傷害

漂染過後的頭髮強韌度大減，對於熱的承受力也變差，因此不論是洗頭時的水溫、熱工具使用到戶外太陽曝曬，都會造成頭髮傷害。因此可以搭配能滋養髮絲的護髮產品，使用造型工具和外出前先使用，為受到熱傷害的髮絲進行防護。

推薦漂染後頭髮保養產品：

1. rahua神奇核果熱修護輕盈滋養霜

是一款輕盈質感的護髮乳霜，被譽為「熱風防護罩」，在使用吹風機或離子夾等整髮器之前使用，達到修護及防止熱傷害的功效，特別適合一般至細軟髮質、熱風吹整、經常使用離子夾或整髮器、戶外活動時間較長的人，夏季每天使用。

2. Christophe Robin 抗氧化護色系列

Christopher Robin開發的護髮產品一直是以養護為核心，特別看重染後頭髮的生理變化，此款「抗氧化護色系列」推出洗髮精和髮膜，簡單的洗、護兩步驟適合日常居家護理。加入抗氧複合核心卡姆果成份，有保護力的弱酸性pH值和不含SLS的溫和配方，能溫和的洗淨受損髮絲，使毛鱗片恢復整齊閉鎖，頭髮更加柔軟。

3.巴黎卡詩 燦金絕色系列

此系列專為漂染後有矯色需求的冷色、棕色髮使用。添加高山雪絨花精萃，能修護漂染後脆弱易斷的髮纖。同時提升秀髮防禦力、預防染後掉色；玻尿酸能填補髮纖、深層持久鎖水；紫羅蘭矯色粒子能立即中和去黃成為霧金色調，使冷色系髮色更精準持久，減少因漂染造成的秀髮泛黃、橘、銅困擾。

價目表

rahua神奇核果熱修護輕盈滋養霜60ML，NT$1,800
Christopher Robin抗氧化護色洗髮乳250ml，NT$1,180
Christopher Robin抗氧化護色髮膜250ml，NT$1,360
KÉRASTASE燦金絕色髮浴保濕型250ml，NT$1,000
KÉRASTASE燦金絕色髮浴250ml，NT$1,000
KÉRASTASE燦金絕色玻尿酸水光髮膜250ml，NT$1,200
KÉRASTASE燦金絕色髮膜200ml，NT$2,000

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 染髮, 髮型, Beige Tone, 髮色
fashion.net

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