fb ig video ETtoday search mobile

買泳衣前先看懂「5大身型」　樣式要美，還要穿出顯瘦感

>

▲泳衣。（圖／美麗佳人提供）

在上百種泳衣款式中，你知道哪一款最適合你的身形嗎？

沙漏：胸圍和臀圍呈現相等尺寸、腰圍較窄

沙漏身形的女孩在挑選泳衣時幾乎毫無忌諱，無論是展露小蠻腰的比基尼、連身泳衣，甚至各式樣的造型款皆可完美駕馭，唯一要注意的是若胸部較豐滿的話，則可捨去加厚胸墊款式，改以薄胸墊取代，展現恰恰好的時髦性感。

倒三角：胸圍以上較寬、下圍較窄

倒三角身形的女孩在泳衣款式選擇上，除了可以採用上述提及的方法，將薄胸墊取代加厚胸墊，減少頭重腳輕的視覺感外，也可挑選荷葉緄邊的比基尼下身，透過如此份量感的設計平衡身形比例。

長方形：肩膀寬度到臀部呈現直形線條

長方形身形的女孩該如挑選泳衣才能雕塑出凹凸有致的曲線呢？此時腰側挖空／鏤空的泳衣便是你最大的救星！尤其深色和亮色系的選擇更能有效打造窈窕身材。

梨形：腰部以上較窄、臀部較寬

好比倒三角身形的平衡方法，梨形身材的女孩可以選擇份量感的上身設計，如縫有荷葉邊的落肩肩帶比基尼，透過豐富層次轉移視覺焦點，又或者選擇收腰泳褲裙，在裙擺遮蓋下巧妙修飾臀部。

蘋果：胸圍和腰圍之間的差距不顯明

蘋果身形的女孩最沒自信的就是腰圍的部分，因此在款式選擇上不妨試試背心式比基尼，又或者具收腰設計的高腰泳褲，藉以遮覆小腹肉肉，顯瘦度絕對百分百。

此外，許多女孩都有的大小胸問題則可透過綁帶比基尼調整喔！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

仙氣漸層色、果凍感透視...兼具時髦與機能性的透氣運動鞋大集合（持續更新

時下最夯人氣網紅「萬秀的洗衣店」！跟著年過80歲的萬吉和秀娥學習古著混搭技巧！

夏日彩色手錶推薦特輯！Tiffany、Hermès、Cartier…錶帶快拆功能，讓你每天都換新色！

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 泳衣, 泳裝, 身型, 穿搭
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

單車褲始祖就是黛妃！那些「為了兒子」打破皇室規則的穿搭　數十年後成為時尚寶典

單車褲始祖就是黛妃！那些「為了兒子」打破皇室規則的穿搭　數十年後成為時尚寶典

徐睿知「無捲度短髮」登熱搜　黃金長度是耳下3公分，搭氧氣瀏海直接變仙女

徐睿知「無捲度短髮」登熱搜　黃金長度是耳下3公分，搭氧氣瀏海直接變仙女

Selina期待最美的40歲：「相較於疤痕，我臉上的皺紋算什麼」　

Selina期待最美的40歲：「相較於疤痕，我臉上的皺紋算什麼」　

精品員工都這麼正？BURBERRY找來「同事」拍攝早春型錄 朴寶劍《青春記錄》30秒預告公開！完美駕馭打工仔、黑道硬漢　簡直帥瘋 嘴硬裝沒事！「醋罈子」說翻就翻星座Top 3　第一名容不下純友誼 藤原浩設計的「最潮星巴克」開幕了！黑魂隨行杯、聯名T只有這裡買得到 買泳衣前先看懂「5大身型」　樣式要美，還要穿出顯瘦感 根本「超平價版海洋拉娜」！理膚寶水B5萬用霜　一抹拯救過敏、爛臉 UNIQLO首推《鬼滅之刃》漫畫版UT　Q版禰豆子放口袋、反派鬼王也帥爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面