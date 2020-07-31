買泳衣前先看懂「5大身型」　樣式要美，還要穿出顯瘦感

在上百種泳衣款式中，你知道哪一款最適合你的身形嗎？

沙漏：胸圍和臀圍呈現相等尺寸、腰圍較窄

沙漏身形的女孩在挑選泳衣時幾乎毫無忌諱，無論是展露小蠻腰的比基尼、連身泳衣，甚至各式樣的造型款皆可完美駕馭，唯一要注意的是若胸部較豐滿的話，則可捨去加厚胸墊款式，改以薄胸墊取代，展現恰恰好的時髦性感。

倒三角：胸圍以上較寬、下圍較窄

倒三角身形的女孩在泳衣款式選擇上，除了可以採用上述提及的方法，將薄胸墊取代加厚胸墊，減少頭重腳輕的視覺感外，也可挑選荷葉緄邊的比基尼下身，透過如此份量感的設計平衡身形比例。

長方形：肩膀寬度到臀部呈現直形線條

長方形身形的女孩該如挑選泳衣才能雕塑出凹凸有致的曲線呢？此時腰側挖空／鏤空的泳衣便是你最大的救星！尤其深色和亮色系的選擇更能有效打造窈窕身材。

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梨形：腰部以上較窄、臀部較寬

好比倒三角身形的平衡方法，梨形身材的女孩可以選擇份量感的上身設計，如縫有荷葉邊的落肩肩帶比基尼，透過豐富層次轉移視覺焦點，又或者選擇收腰泳褲裙，在裙擺遮蓋下巧妙修飾臀部。

蘋果：胸圍和腰圍之間的差距不顯明

蘋果身形的女孩最沒自信的就是腰圍的部分，因此在款式選擇上不妨試試背心式比基尼，又或者具收腰設計的高腰泳褲，藉以遮覆小腹肉肉，顯瘦度絕對百分百。

在 Instagram 查看這則貼文 WAVE SHINE（@wave_shine）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 17 日 上午 1:09 張貼

此外，許多女孩都有的大小胸問題則可透過綁帶比基尼調整喔！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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