IU從低潮期被罵做作→國民天后！五部韓劇代表逆轉高收視＆造型解析

身受粉絲愛戴的韓國女星IU李知恩，出道至今11年的時間，雖走紅的快，卻也經歷了腥風血雨的轉型期，最低潮時，除了得忍受做作、自大、虛偽等人身辱罵，更在音樂、演技上飽受抨擊。不過，IU自信且做自己的特質，讓她在這似不順遂的演藝生涯中，找到了自身價值，並從國民妹妹身分畢業，成為了國民天后，不僅音樂作品多了幾分成熟韻味，造型上也捨棄以往的小女孩形象，轉變成知性輕熟的風格，透過IU這幾部代表作品，可一探曾經那個清純小女孩成為女神的造型蛻變過程。

漂亮男人

改編自韓國漫畫家千桂英的同名漫畫，《漂亮男人》敘述著擁有著出眾外貌的男主角獨孤馬特（張根碩飾），為了解開母親過世前所留下關於他身世之謎的暗號，而所展開的故事。在劇中，IU所飾演的金普通是位癡迷於男主的花痴，但卻也是協助他在過程中成長的重要推手。

造型方面，IU以搞怪風趣的風格出發，不僅色彩艷麗，更多次以古怪的時尚搭配登場，好比印滿小碎花的洋裝，搭配adidas運動外套，配上玫瑰花酒紅色頸鍊，又或是身穿亮紅色的披肩外套，並將聖誕襪充當為包包等如此無厘頭穿搭，讓IU完美詮釋金普通奇特大花痴的形象。

另外，則是穿著青春洋溢的吊帶褲裝、英式風格大衣搭配大紅色嘴唇包等造型，都格外凸顯IU在劇中活潑單純的傻氣模樣！

製作人的那些事

由王牌編劇朴智恩所指導的《製作人的那些事》，描述著四位電視台綜藝部製作人之間的生活趣事，而IU所飾演的女二趙仁英（Cindy）是位擁有著撲克臉，出道多年的冰山美人，但在經過與大家相處後，逐漸地對外界敞開自己的心房。

在劇中IU雖然穿著多變，不過整體風格還是以清純、氣質、少女概念為方向，像是牛仔吊帶褲搭上白T-shirt、玫粉色無袖襯衫等，其實都與IU私下穿搭並無太大差異。

而在舞台表演時，IU則以夾克搭配透視裙亮相，整體既性感又冷豔，完美符合冰山美人之稱，實在盛氣凌人。

此外，IU也成功駕馭低胸的高腰A字裙洋裝，配上蝴蝶結頭飾，呈現另一種清新的復古風...只能說IU她根本就是性感與甜美集結於一身的女神。

步步驚心：麗

2016年上映的韓劇《步步驚心：麗》，找上男神李準基一同合作，以中國原創小說翻拍，講述生活在21世紀的高夏真（IU飾），在陰錯陽差下穿越時空回到高麗王朝所展開的宮廷故事。

因故事背景為古代，IU就造型方面並無太大發展空間，多以漢服亮相，但為了符合觀眾的胃口，服裝造型上結合了不少現代美學及配色，重新演繹傳統漢服，好比顏色上使用了柔嫩的淺粉紅、乳黃色等色彩，而布料上的花紋也改用小碎花圖案，展現十足的少女心。

再來像是裙擺上的立體的雕花和寶藍色的下身，都爲高夏真的服裝增添了貴氣氛圍，且也彰顯IU仙女般的氣質及容貌。

我的大叔

2018年上映的電視劇《我的大叔》，由擁有相同沈重生活負擔的20歲女人與40歲男人出發，經歷生活冷暖，相互扶持、成長的故事。劇中IU飾演因父母雙亡後留下了高額負債，努力工作的李至安，其細膩又精湛的演技，爲IU奠定日後女演員的稱號。

為了符合劇中李至安的坎坷背景，IU在造型上並無過多華麗的變化，唯獨咖啡色大衣和布包是不變的特色，成功營造女主黯然無光、厭世的形象，且或許因李至安的故事與IU早期的生活相向，IU渾然天成的演技，更使得她將角色詮釋的極盡描摹。

IU的穿搭雖多半以黑白高領毛衣搭配黑色或藍色牛仔褲為主，但綠色圓領毛衣、及白色襯衫等素面單品，她也同樣能駕馭。

德魯納酒店

若說起IU近期的代表作，一定得提起去年上映的《德魯納酒店》。這部以神怪為主題的奇幻愛情片，不僅視覺動畫相當地精緻，故事劇情更是幽默風趣，且格外虐心。除了整體好評不斷，更使IU入圍百想藝術大獎最佳女主角。作為德魯納酒店社長，張滿月（IU飾）在衣著方面可說是相當百變，暗黑風、復古名媛風、歐式套裝風...樣樣都難不倒她，而配色上更是大膽又時尚。

暗黑風

在劇中，IU時常以全黑的造型出場，像是黑色連身套裝、透膚紡紗洋裝、西裝連衣裙等，各個都極具時尚感和神秘的女人味，將霸氣的女王形象呈現的淋漓盡致，更體現復古的古典美。

另外還有像是精簡的黑色禮服，搭配別具特色的高領和蓬袖設計，或印有鮮紅印花的連身洋裝，除了成熟高冷的氣質外，整體更散發著貴氣感和氣勢，既優雅又迷人。此外，黑色豹紋襯衫裙繫上寬腰帶，不僅性感，更融和了現代潮流與復古風格，滿月社長彷彿一頭躍躍欲試的黑豹，將從畫面裡跳出來。

歐式套裝風

IU也常以歐式風格套裝亮相，好比水綠色調套裝加上白色腰帶和手套，搭配Chanel復古珠寶項鍊，戒指等飾品，不只提升高貴感，也展現了IU自身的仙女氣質，而全白的套裝雖看似單調，但利用髮飾、耳環和戒指點綴，不但不會顯得老氣，更讓造型格外精緻優雅，且更加年輕。

襯衫與格紋裙毫無疑問是上班族的首選穿搭，然而IU在劇中選擇大蝴蝶結襯衫與格紋魚尾長裙的搭配，透過乾淨俐落的線條，並踩上銀色高跟鞋，展現高雅又甜美的品味，完全就是女孩們必追隨的時尚指標。

復古名媛風

國民女神IU也絲毫不畏懼華麗的緞面材質長裙，利用豹紋褲襪、寬腰帶、寬沿帽等配件搭配，為造型增添了不少貴族感，但又不失滿月社長的狂野個性。

除了上面所提到的造型，IU其實在劇中也不時以50、60年代為靈感的古典小洋裝、粉藍金屬鎖鏈裹身裙、玫瑰花紋平口洋裝等...兼具個性與氣質的復古名媛風穿搭登場。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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