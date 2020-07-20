安格斯12星座一周運勢7/20-7/26　金星庇佑！雙子、巨蟹職場運勢強

牡羊 3.21~4.20

行星接連的停下了逆行的腳步，來到這週羊座總算可以一掃前面的低潮與懶散，慢慢開始對工作有積極的態度，不妨把握這段高峰期，做出點成績來，此時表現將令人刮目相看！不過此時忙碌是不可避免的，很多有趣的娛樂活動可能被迫放棄，感情的腳步也暫停了，不過有忙就會有收穫，近日會有源源不斷到來的好機會。

金牛 4.21~5.20

牛座這週走入了運勢起伏變化較大的時期，雖然一切，看似平靜無波的表面之下，但其實有很多事都在醞釀著，尤其是人的問題會特別多，建議你遇到不懂的、疑惑的事要鼓起勇氣多溝通，別用自己的觀點腦補，最後得到偏頗的認知。感情可能要預防劇烈變化，有情人的可能亮起分手紅燈，而沒對象的暫且看不到桃花。

雙子 5.21~6.20

這週有金星的庇佑，雙子整體金錢運不錯，小小的投資將獲得令你欣喜的報酬，過去的嗜好，也會為你帶來意外的財運，不過這還是得仰賴你自己平時的準備工夫是否作足。而近期的雙子職場上表現出色，能言善道的表達力與天馬行空的想像力，能讓你在職涯中有很好的發揮舞台。感情狀況不明，彼此都還在觀望。

巨蟹 6.21~7.21

雖然職場上各種評核讓蟹座還是會莫名緊張，不過這週蟹蟹工作運亨通，只要有所準備，就能輕鬆通過主管給你的考驗，工作上吉星高照，就算遇到狀況，你也懂得發揮你隨機應變的特質。感情上同樣傳出捷報，有情人的蟹甜蜜無比，至於單身的則很可能出現畢生追求的心儀對象，一片粉紅氣息之下，這個月的你一點也不孤單。

獅子 7.22~8.22

愈接近月底愈能感受到獅子荷包緊縮的窘境，本週獅子在夏日各種聚會活動邀約下，手頭會愈來愈吃緊，花錢之前最好多想想，避免小心口袋空空。如果有人給你投資的建議，或是購物的計畫，最好都不要在此時做決定，避免破財。單身獅能透過各種公開活動遇見短暫邂逅，可說是桃花頗旺的時期。

處女 8.23~9.22

所謂先苦後甘，說的就是處女座的生活狀態，隨著炎熱的夏天一波波到來，處女座的運勢也正轉化中，儘管職場上各種人情債正在追殺你，還好的是處女座最能憑著實力兵來將擋、水來土淹，加上人際方面長輩緣能為你帶來助力，表現事半功倍。感情進展並不明顯，等待戀情的人似乎還欠缺著臨門一腳。

天秤 9.23~10.22

天秤朋友運極佳，能透過無遠弗屆的網際網路聯絡到老友，甚至貴人，這週將可望從原本是是非非的迷霧中脫出，除了玩樂，朋友也會是你最近相當重要的精神靠山，特別是在工作方面受挫時，朋友會為你帶來惡運逆轉的機會。桃花也許不少，但是卻大都只是一面之緣，或是偶爾往來，不算是真正的戀情。

天蠍 10.23~11.22

後疫情時代對天蠍來說，雖然沒有出現太多報復性消費，不過卻出現報復性玩樂與互動，這週有金星的引導，人氣特別旺，蠍座想低調都很難，旅遊運旺，也會因為工作或朋友而到處趴趴走，這種超級忙碌的時刻預料整個週間都將持續，建議你再忙也要陪陪家人和情人，不要忽略了身邊最親密的夥伴們。

射手 11.23~12.21

射手這週受到金星影響偏大，運勢吉中帶凶，職場上有些意外狀況讓原本計畫好的事情有些一波三折，考驗著你的反應與EQ。感情上小有起伏，各忙各的狀況一直持續，兩人的關係會變得像朋友，少了心動，但也能和諧相處。單身的射手座桃花不多，能主動就不要太矜持，免得平白錯失了緣分。

摩羯 12.22~1.19

夏天裡難得清閒的時刻總算在此時開始上演，隨著太陽在週間移位，摩羯之前的戰戰競競、神經緊繃的狀態將可以得到緩解，而運勢加碼，職場上你的努力耕耘會換來水到渠成的好成果，不妨善用這段短短的好運勢光翻轉自己的運勢。不論是工作或感情還是人際關係，這個時期都會平步青雲且心想事成。

水瓶 1.20~2.18

瓶座雖然月初運勢平平，不過這週隨著太陽位移，後勢強勁，整體來說大部分的事情都能順順地進行，工作表現可以在自己的掌握當中，且有愈來愈順的趨勢。而家庭也會是最近瓶座的發展重點，很多事情即使不被朋友或師長了解，家人也可以給你最大的支持，此時與家人的關係也會特別緊密。能擁有還不錯的居家生活。

雙魚 2.19~3.20

本週對魚兒來說工作上有驚無險，雖然因粗心出現有許多緊張狀況，還好的是此時對各方面都能沉穩以對，且應變速度佳，遇到緊急狀況也能急中生智出現許多變通的方法。金錢方面有小揮霍的狀況，不過不構成困擾，反而是感情上太熟悉的關係將讓感覺愈來愈麻木，對於正在戀愛的人來說，是不是需要一些刺激找回往日熱情呢？你得自己找答案。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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