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適合夏日的小清新！25款「抹茶綠」指彩範本　幾何線條、水彩渲染通通有

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▲抹茶美甲 。（圖／美麗佳人提供）

炎夏高溫讓人好煩躁，不如透過指彩給自己一些視覺上的降溫效果。很有療癒、和平感的綠色系就是好選擇，一起來看看「濃淡抹茶綠」美甲25款範本！

小清新花朵

綠色系和花朵的本來就是絕配，可以呈現自然的清新感！點綴些粉色、白色，也能讓綠色更凸顯。這組搭配建議色彩大致上控制在三種顏色內，就能完成夏日最美的指尖風景。

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

幾何線條

如果想要一點變化卻又不想太複雜，那麼線條或是幾何圖案就是好選擇，有點俐落的款式不管搭配什麼服裝都很適合！

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 

水彩渲染

這幾年很流行的水彩渲染，搭配抹茶綠色系指彩也很好看，有種隨性、有點童趣，是看不膩的百搭風格。

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寶石bling bling

如果喜歡華麗風格，不妨嘗試加上寶石、水鑽裝飾，數量不用太多，也能讓綠色系指彩有不一樣的感覺。

 
 
 
  
 
 
 
  

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 美甲, 指彩, 抹茶綠
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