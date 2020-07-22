fb ig video ETtoday search mobile

人氣網紅「萬吉和秀娥」追蹤了嗎？「萬秀洗衣店」潮公潮嬤教你這樣穿古著

>

▲萬秀洗衣店 。（圖／翻攝自IG@wantshowasyoung/）

古人說活到老學到老，其實就是心態上的一種自我肯定與期許，而本次編就將為大家介紹一對來自台灣的時髦老夫老妻—萬吉和秀娥：

說到近期社群媒體上超夯的人氣Couple，絕對是一家洗衣店業主萬吉和秀娥莫屬—經營萬秀洗衣店長達近70個年頭的萬吉和秀娥，雖然已邁入耄耋之年，但在孫子的巧手改造下，奇蹟地將客人遺留至洗衣店的服裝重新混搭，配上萬吉和秀娥的時尚態度，塑造既復古又帶潮流氣息的#ootd，活出嶄新風貌！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沒有同款服裝依然能穿出時髦的CP裝扮！好比萬吉和秀娥這身白色與咖啡棕的衣裝造型，雖然從頭到腳沒有任何同款的服裝或配件，但色彩上的呼應卻足以達到CP造型的概念。此外，相似的皮革帽子、樂福鞋和金框眼鏡，都成了相輔相成的混搭單品喔！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西裝外套和西裝長褲早已是許多年輕女孩的必備單品，除了能輕鬆襯出中性幹練風格，隨興和T-Shirt搭配也相當有型。在這，萬吉和秀娥便以成套西裝搭配圖印與素色T-Shirt、腳踩黑白Converse休閒鞋，並各自戴上小畫家帽與圓框墨鏡，展現自身態度。此外，細看萬吉腰上那條腰帶，竟然是以領帶取代，如此玩味巧思能不學起來嗎？

 
 
 
 
 
 

Oversized圖印T-Shirt配上束腰百褶長裙，率性中又帶復古佳人韻味，尤其脖子上的綁帶領巾造型更添畫龍點睛效果；而萬吉則以幾何印花襯衫上的紅色點綴呼應秀娥的衣裝，配上下身的五分長丹寧褲，瀟灑酷勁令人難以忽視。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

然而同樣的裝扮再換上一另一件單品後，立即展現不同風貌，像是秀娥的Oversized T-Shirt搭上鉛筆裙後，反而多了幹練女人味，而腳上那雙高筒Converse則替潮流感加乘；T-Shirt造型法除了在衣擺打個結，男孩女孩也可試試將衣袖捲起，藉此增添整體朝氣。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

就說古著衣物也能穿出超級時髦的造型！好比秀娥這身土黃色寬鬆西裝外套搭配金釦針織衫，鮮明又搶眼，而前面曾出現過的印花百褶長裙則替復古感加乘，此外，腰上的皮革小腰包、頭戴的貝蕾帽，以及厚底瑪莉珍鞋，均是完整造型時髦度的好選擇；萬吉則在白T-Shirt和西裝短褲造型外罩上一件拼接格紋西裝外套，賦予簡約衣裝復古時髦氣息。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

花襯衫搭格紋鉛筆裙，並腳踩一雙純白Converse，彷彿看見秀娥年輕時的學生樣貌，然而，貝蕾帽和小腰包等配件的加持都替造型時髦感大大提升；為呼應秀娥身上的花襯衫，萬吉也穿上了一件長袖花襯衫，並透層次推疊豐富衣裝造型，而肩上的斜背小包在這彷彿也成了Couple配件。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

將小碎花刺繡襯衫搭配格紋吊帶洋裝，打造俏麗的復古佳人形象，而秀娥喜愛的貝蕾帽也巧妙豐富了衣裝的色彩；萬吉再次教導大家如何完美駕馭層次穿搭法！面對同屬長袖版型的襯衫，萬吉選擇將較為合身的直條紋襯衫搭在內裡，外面則罩上一件Oversized格紋襯衫、並捲起衣袖，巧妙增添時髦層次。仔細看，萬吉的眼鏡可是文青少年最愛的黑粗框喔！

 
 

 
 
 
 
 
 
 

爺爺奶奶駕馭起運動單品也能如此時髦有型！萬吉和秀娥紛紛穿上色彩鮮明的帽Tee與運動棒球外套，除了搭配同屬休閒風的單寧短褲外，也可嘗試與正裝感的西裝短褲搭配，營造別具個人態度的混搭風貌，當然，年輕人喜愛的漁夫帽不僅能遮陽，時髦外型更是不能少。

 
 
 
 
 
 

每當看見爺爺奶奶身著皮革夾克時，便會不自主被那股散發出的瀟灑帥氣給吸引，在此，更不用多加解釋萬吉和秀娥穿起皮革夾克會多麽有魅力！萬吉選擇以直條紋襯衫和刷色工裝褲作為皮革夾克的搭配，尤其那副鏡面墨鏡將是帥氣感直升的關鍵配件；秀娥則選擇以天空藍洋裝配上米白色皮革夾克，展現另類的熟女裝束。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

孫子在每一張照片簡述中都有提及衣物的年齡，爺爺也很歡迎說道：「這些衣服如果有人想要買，我可以重新洗過再寄給你。」這麼可愛又時髦的「萬秀」能不追蹤起來嗎！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 銀髮時尚來臨！奧地利潮嬤Ernestine Stollberg向你展現時尚非關年齡，風格與態度取決一切！

● 潮嬤駕到：只認識It Girl太初階！這4個加起來超過300歲的It Granny時尚態度絕對值得你學！

● 台灣也有值得挖寶的好所在！四家風格獨具的古著店滿足你的復古靈魂！

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 萬秀洗衣店, 網紅, 穿搭
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

3大星座最恨另一半「提起舊愛」！處女寧願分手、冠軍出乎意料

3大星座最恨另一半「提起舊愛」！處女寧願分手、冠軍出乎意料

台北凱撒大飯店吃到飽只要637元！爐烤牛排饕客狂推

台北凱撒大飯店吃到飽只要637元！爐烤牛排饕客狂推

無印良品超可愛收納小方塊　電線被完美捲起、還能充電也太實用

無印良品超可愛收納小方塊　電線被完美捲起、還能充電也太實用

盤點5間高質感泰國包包　冰滴藍、奶油白新款全是夯色，價格卻不貴 「四千年一遇美女」鞠婧祎撞衫秦嵐！閃片裙尬仙氣…網：這細節她完勝 Hebe小心機藏油頭、范冰冰包毛巾養髮量！女神親授「不扁塌秘訣」快學起來 航海王聯名G-SHOCK　魯夫胸口疤痕、草帽成亮眼裝飾 Irene尺度再突破！新MV黑色木乃伊「繃帶裝」辣過澀琪 安格斯12星座一周運勢7/20-7/26　金星庇佑！雙子、巨蟹職場運勢強 容易招來爛桃花的3星座女　Top 1不知不覺中變成渣男養成戶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面