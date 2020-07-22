人氣網紅「萬吉和秀娥」追蹤了嗎？「萬秀洗衣店」潮公潮嬤教你這樣穿古著

古人說活到老學到老，其實就是心態上的一種自我肯定與期許，而本次編就將為大家介紹一對來自台灣的時髦老夫老妻—萬吉和秀娥：

說到近期社群媒體上超夯的人氣Couple，絕對是一家洗衣店業主萬吉和秀娥莫屬—經營萬秀洗衣店長達近70個年頭的萬吉和秀娥，雖然已邁入耄耋之年，但在孫子的巧手改造下，奇蹟地將客人遺留至洗衣店的服裝重新混搭，配上萬吉和秀娥的時尚態度，塑造既復古又帶潮流氣息的#ootd，活出嶄新風貌！

沒有同款服裝依然能穿出時髦的CP裝扮！好比萬吉和秀娥這身白色與咖啡棕的衣裝造型，雖然從頭到腳沒有任何同款的服裝或配件，但色彩上的呼應卻足以達到CP造型的概念。此外，相似的皮革帽子、樂福鞋和金框眼鏡，都成了相輔相成的混搭單品喔！

西裝外套和西裝長褲早已是許多年輕女孩的必備單品，除了能輕鬆襯出中性幹練風格，隨興和T-Shirt搭配也相當有型。在這，萬吉和秀娥便以成套西裝搭配圖印與素色T-Shirt、腳踩黑白Converse休閒鞋，並各自戴上小畫家帽與圓框墨鏡，展現自身態度。此外，細看萬吉腰上那條腰帶，竟然是以領帶取代，如此玩味巧思能不學起來嗎？

Oversized圖印T-Shirt配上束腰百褶長裙，率性中又帶復古佳人韻味，尤其脖子上的綁帶領巾造型更添畫龍點睛效果；而萬吉則以幾何印花襯衫上的紅色點綴呼應秀娥的衣裝，配上下身的五分長丹寧褲，瀟灑酷勁令人難以忽視。

然而同樣的裝扮再換上一另一件單品後，立即展現不同風貌，像是秀娥的Oversized T-Shirt搭上鉛筆裙後，反而多了幹練女人味，而腳上那雙高筒Converse則替潮流感加乘；T-Shirt造型法除了在衣擺打個結，男孩女孩也可試試將衣袖捲起，藉此增添整體朝氣。

就說古著衣物也能穿出超級時髦的造型！好比秀娥這身土黃色寬鬆西裝外套搭配金釦針織衫，鮮明又搶眼，而前面曾出現過的印花百褶長裙則替復古感加乘，此外，腰上的皮革小腰包、頭戴的貝蕾帽，以及厚底瑪莉珍鞋，均是完整造型時髦度的好選擇；萬吉則在白T-Shirt和西裝短褲造型外罩上一件拼接格紋西裝外套，賦予簡約衣裝復古時髦氣息。

花襯衫搭格紋鉛筆裙，並腳踩一雙純白Converse，彷彿看見秀娥年輕時的學生樣貌，然而，貝蕾帽和小腰包等配件的加持都替造型時髦感大大提升；為呼應秀娥身上的花襯衫，萬吉也穿上了一件長袖花襯衫，並透層次推疊豐富衣裝造型，而肩上的斜背小包在這彷彿也成了Couple配件。

將小碎花刺繡襯衫搭配格紋吊帶洋裝，打造俏麗的復古佳人形象，而秀娥喜愛的貝蕾帽也巧妙豐富了衣裝的色彩；萬吉再次教導大家如何完美駕馭層次穿搭法！面對同屬長袖版型的襯衫，萬吉選擇將較為合身的直條紋襯衫搭在內裡，外面則罩上一件Oversized格紋襯衫、並捲起衣袖，巧妙增添時髦層次。仔細看，萬吉的眼鏡可是文青少年最愛的黑粗框喔！





爺爺奶奶駕馭起運動單品也能如此時髦有型！萬吉和秀娥紛紛穿上色彩鮮明的帽Tee與運動棒球外套，除了搭配同屬休閒風的單寧短褲外，也可嘗試與正裝感的西裝短褲搭配，營造別具個人態度的混搭風貌，當然，年輕人喜愛的漁夫帽不僅能遮陽，時髦外型更是不能少。

每當看見爺爺奶奶身著皮革夾克時，便會不自主被那股散發出的瀟灑帥氣給吸引，在此，更不用多加解釋萬吉和秀娥穿起皮革夾克會多麽有魅力！萬吉選擇以直條紋襯衫和刷色工裝褲作為皮革夾克的搭配，尤其那副鏡面墨鏡將是帥氣感直升的關鍵配件；秀娥則選擇以天空藍洋裝配上米白色皮革夾克，展現另類的熟女裝束。

孫子在每一張照片簡述中都有提及衣物的年齡，爺爺也很歡迎說道：「這些衣服如果有人想要買，我可以重新洗過再寄給你。」這麼可愛又時髦的「萬秀」能不追蹤起來嗎！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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