5款蓬鬆洗髮精拯救細軟髮！BOTANIST、茶籽堂　洗完不怕扁塌

夏季高溫、高濕度，不僅頭皮容易悶熱油膩，頭髮更容易毛躁軟塌，如果本身就是細軟髮的人更是感受強烈。這時洗髮精選記得選用蓬鬆款，才能讓秀髮在炎夏下依舊有型！

L:a Bruket蕁麻舒敏豐盈洗髮精

源於瑞典西部海岸的L:a Bruket，2020年夏季推出全新配方秀髮系列，以蕁麻與樺木作為關鍵成份，兩者皆是品牌發源地-瑞典瓦爾貝里常見的植物，能滋養與呵護頭皮，同時帶給秀髮豐盈與光澤。

L:a Bruket秀髮系列全系列包含2款洗髮露、2款潤髮乳、1款髮膜，當中「蕁麻舒敏豐盈洗髮露與潤髮乳」就很適合油脂分泌較多、敏感與易受剌激的頭皮，以及希望頭髮豐盈蓬鬆感的人。

黛絲恩輕感蓬蓬藍茉莉系列

Diane Bonheur黛絲恩《工藝香水系列》日本上市後就在各大SNS上火速爆紅，除了顏值爆表，香味更是由世界香水之都法國格拉斯的調香師特調，因此非常受到歡迎。

今年推出全新「輕感蓬蓬藍茉莉系列」，夢幻海水藍瓶身同樣美得好吸睛。成份中擁有非洲漆樹果油Marula Oil及仙人掌果油Prickly Pear Seeds Oil能快速保濕並修護毛鱗片，且富含維他命E維持頭皮健康彈性、髮根立體。即使是細軟髮，也能在盛夏維持蓬鬆髮質。

BOTANIST植物性彈潤蓬鬆洗護

超人氣日系植物系洗沐品牌「BOTANIST」2020年夏天引進基礎洗護系列第6款產品「BOTANIST植物性彈潤蓬鬆洗護系列」，拯救細軟髮及因濕氣而扁塌的秀髮。

BOTANIST植物性彈潤蓬鬆洗護系列最特別的就是同時由內外著手，由外是由植物糖(糖基海藻糖、山梨糖醇、海藻糖)配製的特殊配方保濕成份，像是為秀髮加上一層保濕護膜，從髮根注入空氣感，同時保有絲滑通順的髮間觸感。由內則是乳酸桿菌、豆乳發酵液、谷氨酸、香橙果菁華等植物髮絲補修成份，填補髮絲內部的空洞，從內到外雙管齊下恢復秀髮的彈潤張力。

至於BOTANIST最擅長的香氣上，這次的蓬鬆洗髮精是帶有華麗花香調的「牡丹&橙花」，潤髮乳則為果香交錯花香的「黑醋栗&洋甘菊」，用甜蜜花果香氣度過梅雨季的煩悶。

茶籽堂錦葵豐盈洗髮露

針對不同頭皮與髮絲性質研發的「弱酸性」洗髮露，使頭皮能保持弱酸狀態；主要以苦茶苷搭配胺基酸潔淨成分，能和洗淨髒污，避免過度清潔導致分泌更多油脂。

洗髮精中又以「錦葵豐盈洗髮露」最受好評，以苦茶苷溫和去油特性為基礎，加上錦葵、蕁麻草萃取液，使頭髮呈現豐盈與蓬鬆感；搭配上松、雪松、尤加利等精油的舒服香氣，洗起頭來也很享受。

德國GRN綠植機蓬鬆啤酒花洗髮露

藝人艾莉絲創辦的唯有機Oui Organic今年引進德國「GRN綠植機」髮品，全產品98%取自天然，並具備歐盟COSMOS ORGANIC有機認證。

當中以大麻籽為核心成分的日常基礎系列，就有款蓬鬆啤酒花洗髮露，以啤酒花萃取鞏固髮根，搭配啤酒光滑髮絲，讓細軟髮洗完不扁塌。

2020年細軟髮蓬鬆洗髮精參考價錢

L:a Bruket蕁麻舒敏豐盈洗髮露240ml，NT$950

L:a Bruket蕁麻舒敏豐盈潤髮乳240ml，NT$1,000

黛絲恩輕感蓬蓬藍茉莉洗髮露500ml，NT$550

黛絲恩輕感蓬蓬藍茉莉護髮素500ml，NT$550

BOTANIST植物性洗髮精（彈潤蓬鬆）牡丹&橙花490ml，NT$550

BOTANIST植物性潤髮乳（彈潤蓬鬆）黑醋栗&洋甘菊490g，NT$550

茶籽堂錦葵豐盈洗髮露330ml，NT$550

GRN綠植機蓬鬆啤酒花洗髮露250ml，NT$780

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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