周汶錡戴卡地亞釘子項鍊展正宮霸氣　經典珠寶上身拒當黃臉婆

▲周汶錡佩戴個性鮮明的卡地亞JUSTE UN CLOU項鍊，845,000元。（圖／翻攝kathychow520 IG）



記者陳雅韻／台北報導

香港名模周汶錡年初歷經法籍老公Julien Lepeu背叛，事後又以相信愛回應老公外遇問題，決定繼續維持婚姻回到一家四口和樂的日子，歷經沉澱，她拒當黃臉婆，又開始分享各式時尚穿搭，特別愛戴卡地亞（Cartier）、Tiffany & Co.等珠寶品牌的經典之作，當中卡地亞JUSTE UN CLOU系列釘子項鍊即使未鑲一顆鑽石或寶石，她戴起來依然展現正宮霸氣。

▲周汶錡手腕戴卡地亞JUSTE UN CLOU手環，同時搭配Tiffany T1戒指。（圖／翻攝kathychow520 IG）

周汶錡是卡地亞珠寶活動的常客，也收藏不少代表性作品，品牌於1970年代紐約打破常規、創作體現當時自由歡趣精神的JUSTE UN CLOU釘子系列，正是她的心頭好，她僅穿簡單的白T恤搭配845,000元的K金項鍊，展現個性美。

▲卡地亞窄版Juste un Clou系列玫瑰金鑽石手環（左）132,000元，Tiffany T1 18K玫瑰金窄版鑲鑽戒指 53,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

JUSTE UN CLOU釘子系列手環也被周汶錡納入收藏，與其他品牌手環混搭毫無違和感，她還同時搭配Tiffany近期主打的T1系列戒指，證明線條俐落的珠寶完全收服她，是時髦媽咪日常的百搭款。