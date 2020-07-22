3大星座最恨另一半「提起舊愛」！處女寧願分手、冠軍出乎意料

▲一聽到戀人提起前任就爆炸的3大星座 。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

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「前任」問題是世上的難解謎題之一，現任戀人若不懂得看臉色，一個勁在情人面前提起舊情人，絕對是白目舉動。從星座角度來看，擁有強大佔有慾，並且一聽到前任就爆炸的星座Top 3 ，你的那位上榜了嗎？

Top 3 巨蟹座

巨蟹座是心思很細膩的星座，時不時在內心演起一齣小劇場，這都是因為巨蟹在意的事情太多，更別說是「前任」這個敏感詞。只要和巨蟹交往，他就會想要擁有對方的所有，雖然過去已經過去，卻也是他們很在意的部分，當現任情人提到前任時，這對巨蟹來說就已經是種傷害，為缺乏安全感的他們雪上加霜，也很難再彌補回來。

Top 2 處女座

處女座看似對感情十分理智，其實一旦愛上，處女就會用十分的精力去對待另一半，所以若是被拿來和前任比較時，簡直就是踩到了處女的地雷，他們會認為自己已經很努力看待愛情，卻還是不如前一任。當然，處女也會默默吸收情緒，看似沒有發生任何事情，但等到自己恢復理智時，就是放手的時候了。

Top 1 獅子座

獅子座強大的自尊心是絕對無法允許對方提起前任的，他們眼中容不下舊情，所以展現出一絲絲對於前任的留戀，獅子就會當場鬧翻，完全吞不下這口氣，不怕撕破臉也要討回尊嚴。當然，獅子座情緒來得快去得也快，他們冷靜下來後會再度思考是否這段感情有存在的必要，只是前任這個死穴，絕對別再提起。

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