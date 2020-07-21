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人氣彩妝搶推「國際唇膏日」優惠！第二件半價、買1送2超划算

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記者張毓容／綜合報導

唇膏對女人來說太重要，一抹立即有氣色、提升自信更增添魅力。隨著疫情漸緩，悶了大半年終於能解封美唇，而訂於7月29日的「國際唇膏日」也即將到來，美妝品牌紛紛獻上限時優惠活動，像是3INA推出第二件5折、資生堂送訂製刷具，唇彩控們千萬別錯過。

3INA

被稱為「色票霸主」的西班牙平價美妝品牌3INA，除了全球大紅的經典#114溫柔小姐姐色，更擁有9款不同唇膏質地、近200種超美色選，繼去年為國際唇膏日推出活動，今年也再度推出超狂活動。

▲▼第二件半價！國際唇膏日優惠懶人包。（圖品牌提供）

▲3INA為國際唇膏日推出#114鐵粉募集及第二件半價活動。(圖／品牌提供，以下同)

即日起至7/23，於個人FB或IG公開分享自己與任一#114唇彩之合照，留言喜歡的原因，即可享有NT$100折價券；讚數最多的貼文更有機會獲得「微刺青印色唇釉」熱賣色禮盒！

此外，3INA更加碼第二件半價的折扣活動，凡於7/25～7/29至全台3INA專櫃或7/28、29至3INA官網，消費任兩支唇彩商品，即可享有第二件5折的超值回饋優惠。

▲▼第二件半價！國際唇膏日優惠懶人包。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲「#114溫柔小姐姐色」是3INA最經典、全球都熱賣的人氣招牌色。

MAQuillAGE心機彩粧

走優雅大人系風格的日本品牌MAQuillAGE心機彩粧則針對2020國際唇膏日，分別推出屈臣氏獨家限定及全通路共通優惠活動。

凡7/29至7/31於屈臣氏購買心機彩粧任一唇膏乙支（不含潤唇膏），即可免費獲得價值NT$250的「玩色寶石造型彩粧蛋」乙組，等於買1送2，超划算。

▲▼第二件半價！國際唇膏日優惠懶人包。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲▼第二件半價！國際唇膏日優惠懶人包。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）
▲屈臣氏限定，凡於活動期間內購買任一心機彩粧唇膏，即可獲贈內含2顆的「玩色寶石造型彩粧蛋組」

而全通路共同活動則是於7/29至8/31，凡購買心機彩粧消費滿NT$2,500（需含寶石系列粉餅＋唇膏），即可獲得「玩色寶石造型彩粧蛋」乙組。

▲▼第二件半價！國際唇膏日優惠懶人包。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲購買寶石系列粉餅＋任一唇膏，消費滿NT$2,500，也可獲得「玩色寶石造型彩粧蛋組」。

資生堂

日系大牌資生堂為迎接「國際唇膏日」的到來，將年度6大熱賣唇色全補貨，其中包含《愛的迫降》最美女二徐智慧私下愛用的「激蜜光唇膏#10」5和南韓美妝大神Pony激推的鮭魚裸粉色「激蜜輕吻唇膏#210」。


更加碼推出限時優惠，於7/22～7/29期間，凡購買資生堂任一超進化持久粉底乙個＋任一資生堂唇彩產品，即贈銀座訂製多角度刷（價值NT$850）。

▲▼第二件半價！國際唇膏日優惠懶人包。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲買超進化持久粉底＋任一唇彩即可獲得訂製刷具。

►響應國際唇膏日！彩妝大牌買大送小，比週年慶還優惠

►2020上半年「開架唇彩」熱賣Top 5　第1名日本女生人手一支

►美妝品牌「三倍券優惠」懶人包！M.A.C送水噴霧、香緹卡最高省超過6千元

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

唇彩, 唇膏, 唇妝, 口紅, 國際唇膏日, 3INA, 資生堂, 心機彩粧, 優惠, 活動
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