【有獎】UNIQLO「大放假祭」振興你的假期　全套親子裝這樣搭三千有找

記者王則絲／台北報導

因疫情影響拖延許久的旅行計畫，終於能漸漸付諸實踐！正值適合全家大小出門遊玩的時節，UNIQLO特別於即日起至7／30推出「大放假祭」，超過百款男女、童裝都祭出超殺價格，最低149元起。《ET FASHION》特別為各位整理了三千元以下的出遊穿搭攻略組合，包括整套「親子裝」也能三千元搞定！想在UNIQLO使用振興三倍券的消費者們不妨參考看看，閱讀至文末還有機會獲得UNIQLO與《ET FASHION》準備給大家的好禮喔。

▲UNIQLO推出「大放假祭」來振興大家的假期。（圖／品牌提供，以下同）

＃出遊怕熱怕曬全套組合NT＄2,860

雖然不能出國，卻也讓更多人願意去挖掘台灣的自然美景，許多人會在難得的假期選擇到戶外走走，但是炎熱的夏天最怕就是又熱又曬，所以一套適合戶外旅遊的服裝很重要，需具備機能性、舒適度以及時髦感。整身單品推薦挑選抗UV連帽外套NT＄990、DRY-EX圓領T恤（7／24～7／30）特價NT＄490、卡其短褲NT＄790，就能完成最基本的戶外清新風格穿搭，若選擇使用振興券，甚至還有餘力能順便夠入遮陽摺疊傘NT＄590，全套加起來2,860元。

▲抗UV連帽外套＋圓領T恤＋卡其短褲＋折疊傘＝2,860元。

＃街頭吸睛母女裝全套組合NT＄2,750

把孩子每天打扮得漂漂亮亮是許多媽媽們的興趣，但是打理小孩的同時也別忘了好好打扮自己，這次拿到振興券不妨就來為自己與女兒添新衣，兩人穿全套母女裝也三千元有找！媽媽可以選擇優雅的嫘縈開領上衣7／24～7／30限定價NT＄590、細紋寬褲NT＄590、搭配一款百搭托特包NT＄790，女兒的部分挑選和媽媽同色系的洋裝，絲光棉洋裝NT＄590，再加上一雙中筒襪NT＄190保護小腳，總共2,750元。

▲媽媽嫘縈開領上衣NT＄590＋細紋寬褲NT＄590＋托特包NT＄790＋女兒絲光棉洋裝NT＄590＋中筒襪NT＄190＝2,750元



＃日常探險父子裝全套組合NT＄2,699

媽媽能和女兒搭配「母女裝」，爸爸當然也能和兒子穿「父子裝」！最後一個穿搭提案，推薦爸爸可以圓領T恤NT＄190搭配輕便牛仔襯衫7／24～7／30期間限定NT＄590，下身選擇寬版束口工作褲7／24～7／30期間限定NT＄790，孩子部分同樣穿上簡單的圓領素色T恤NT＄149，搭配可愛的短褲NT＄390，也別忘了給孩子加防曬，抗UV可攜式連帽外套NT＄590便是大人小孩都適合的好選擇。

▲爸爸圓領T恤NT＄19＋牛仔襯衫NT＄590＋寬版束口工作褲NT＄790＋童裝圓領素色T恤NT＄149＋短褲NT＄390＋童裝抗UV可攜式連帽外套NT＄590＝2,699元。

說到旅行，那絕對不能忘了輕便又實用的「旅行小包」，UNIQLO與《ET FASHION》特別為了大家的假期著想，將準備送給讀者朋友們UNIQLO 「迷你肩背包」以及「輕型腰包」！超好搭配和多色選擇，男生、女生都能輕鬆駕馭。只要點入下方IG貼文遵循步驟即有機會獲得「迷你肩背包」。

▲迷你肩背包。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 20 日 下午 9:42 張貼

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▲輕型腰包。