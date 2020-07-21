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日本@cosme公開2020最夯底妝　雙效氣墊IG刷爆、粉底液Top 1只要400元

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▲▼日本@cosme 2020底妝5大分類冠軍。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲日本@cosme 2020上半年大賞排行榜出爐，有不少有趣的新型態粉底上榜。（圖／翻攝IG@leah_miso、@__nari0327、@nanaho_yoshida）

記者張毓容／台北報導

日本指標性美妝網站「@cosme」是許多美妝保養控查找新品資訊、使用感的必看「參考書」，每年會出爐兩次的美妝大賞極有公信力，能夠上榜的都是萬中選一、人氣口碑都兼具的絕佳好物。@cosme近期就公布2020上半年大賞排行榜，下面彙整了妝前乳、粉底液、粉餅、氣墊到蜜粉等5大類底妝產品的Top 1名單，快來看看你有沒有錯過其中的厲害新品？

妝前乳類Top 1：理膚寶水瑰蜜霜

擁有大批網友好評推薦的「理膚寶水全護清爽防曬系列」，針對「美肌防曬」趨勢推出的首支潤澤玫瑰新色，同樣富含極高抗UV防曬專利成份，防曬效果不打折，但能快速亮顏粉嫩膚色及修飾敏感泛紅，防曬、保濕、亮顏一次搞定，長達8小時長效保濕不脫妝。

▲▼日本@cosme 2020底妝5大分類冠軍。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲理膚寶水 全護清透亮顏妝前防曬隔離乳，SPF50/PA++++，30ml，NT$980。

粉底液類Top 1：媚比琳FIT ME保濕版

媚比琳FIT ME粉底液是近年來人氣最高的開架粉底之一，以能修飾毛孔的柔焦微霧感、專櫃級底妝妝感在美妝版上擁有眾多死忠愛用粉。特別為混合肌、乾肌推出水潤保濕版FIT ME，添加豐富保濕成分，上妝同時深層補水、滋潤肌膚，讓肌膚透出自然裸感光澤。

▲▼日本@cosme 2020底妝5大分類冠軍。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲媚比琳 FIT ME水光奇蹟粉底液，30ml，NT$400。

粉餅類Top 1：ALBION美白粉餅

ALBION雪膚系列粉餅一直以能打造如雪花般細緻、輕盈的底妝著稱，今年更針對春夏底妝需求，推出皙潤雪膚粉餅「升級版」，延續輕柔粉體、零粉感特性，能修飾肌膚暗沉瑕疵、提亮膚色，還可隱形細紋、毛孔，更添加長效型維他命C粉體，上妝同時持續注入美白維他命，讓肌膚保持白皙透亮。

▲▼日本@cosme 2020底妝5大分類冠軍。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲ALBION 皙潤雪膚輕感粉餅，SPF25/PA++，NT$1,680。（圖／翻攝IG@nanaho_yoshida、品牌提供）

氣墊粉餅類Top 1：LAURA MERICER雙效氣墊

經典「煥顏底妝系列」首次推出氣墊粉餅，更是首創能一次擁有水鑽光澤和微霧光感的雙效氣墊。專為亞洲肌膚打造的輕透水鑽光澤，疊擦第二層變為微霧高遮瑕光澤，搭配獨特水鑽形雙面材質粉撲，膠面氣墊可打造自然透亮光澤，使用短絨毛面以疊壓方式，則能展現高遮瑕零毛孔的霧面妝感。

▲▼日本@cosme 2020底妝5大分類冠軍。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲LAURA MERCIER 煥顏氣墊粉餅，SPF50/PA+++，15g，NT$1,900。

蜜粉類Top 1：IPSA保養晚安蜜粉

IPSA為滿足現代女性睡眠舒適保養需求，特別推出限定「自律循環夜間保養蜜粉」，獨特的「蜜粉狀晚安面膜」質地，添加有效亮白成分4MSK薑科萃取及能改善循環的小連翹萃取，輕拍全臉就能揮別惱人黏膩，更有抑制暗沈瞬效亮白、吸附油脂預防冒痘、乾爽封存保養成分等3大保養功效，一覺醒來肌膚水潤又透亮。

▲▼日本@cosme 2020底妝5大分類冠軍。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲IPSA 自律循環夜間保養蜜粉，25g，NT$1,600。

►日本美容網站@Cosme認證！最佳卸妝品排行榜TOP3

►2020上半年「開架唇彩」熱賣Top 5　第1名日本女生人手一支

►2020開架保養品熱賣排行榜Top 10　溫和型清潔、卸妝大爆賣

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 底妝, 底妝品, @cosme, 美妝網站, 日本, 粉底, 粉底液, 氣墊粉餅, 粉餅, 隔離, 妝前乳, 蜜粉, 排行榜, 美妝大賞
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