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勞力士「聖杯」網上專拍現蹤　稀少黃K金款千萬起標

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▲▼ Rolex 。（圖／蘇富比提供）

▲蘇富比勞力士18K金Daytona JPS型號6264腕錶開單一往上專拍，估價約11,770,000元起。（圖／蘇富比提供）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）的魅力無敵，從國際拍賣會的熱度可見一斑，蘇富比（Sotheby’s）7月24日至31日，將為一只1969年的勞力士18K金Daytona JPS型號6264腕錶開一場網上專拍，源自一級方程式車隊「Lotus F1」的標誌性黑、金色配色，數量極為稀少，被勞迷視為「聖杯」，估價約11,770,000元起。

▲▼ Rolex 。（圖／蘇富比提供）▲▼ Rolex 。（圖／蘇富比提供）

▲勞力士18K金Daytona JPS型號6264腕錶數量稀少，因此受勞迷矚目。（圖／蘇富比提供）
 

「JPS」為香菸品牌「John Player Special」的簡稱，其標誌性的黑、金色包裝設計曾於 1972 至 1986 年間套用在「Lotus F1」車隊的車身上，也成為勞力士錶款配色。勞力士備有按把的Daytona在1960年代至70年代初期多以精鋼製作，黃K金並配有著名的「Paul Newman」面盤的款式生產時間短且數量少，極為珍罕，此次拍賣的款式擁有黑色面盤搭配金色子錶盤，搭配黑色壓克力錶圈，是1960年代賽車黃金時期的代表作。

▲▼ Rolex 。（圖／蘇富比提供）

▲勞力士型號 6264是備有按把的Daytona。（圖／蘇富比提供）

目前勞力士落槌價最高紀錄的錶款，是2017年富藝斯端出的已故奧斯卡影帝保羅紐曼（Paul Newman）擁有的勞力士（Rolex）型號6239、配置exotic面盤的Daytona腕錶，以1775萬2000元美元、超過台幣5億3000萬元的天價賣出，一度登上史上最貴腕錶寶座，但去年最高價頭銜被PP（Patek Philippe，百達翡麗）搶下，品牌特別為Only Watch慈善拍賣製作的Grandmaster Chime Ref. 6300A-010大複雜功能錶，由佳士得以3100萬瑞士法郎、約新台幣9億4440萬元的歷史新天價拍出。

▲▼Rolex 。（圖／富藝斯提供）

▲富藝斯2017年以逾5億3000萬元台幣拍出保羅紐曼的勞力士型號6239 Daytona腕錶，創下當時最高價錶紀錄。（圖／富藝斯提供）

▲▼Patek Philippe 。（圖／佳士得提供）
▲PP Grandmaster Chime Ref. 6300A-010大複雜功能錶去年於Only Watch慈善拍賣會，以3100萬瑞士法郎、約新台幣9億4440萬元的天價拍出。（圖／佳士得提供）
 

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關鍵字：

Rolex, 勞力士, Daytona, PP, Patek Philippe, 百達翡麗
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