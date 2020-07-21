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「四千年一遇美女」鞠婧祎撞衫秦嵐！閃片裙尬仙氣…網：這細節她完勝

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▲▼秦嵐、鞠婧祎 。（圖／翻攝自微博）

▲「四千年一遇美女」鞠婧祎最新造型撞衫秦嵐。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星鞠婧祎有「四千年一遇美女」稱號，人氣水漲船高綜藝、廣告接到手軟，日前她穿著優雅的亮片白裙出席活動，伴隨一頭披肩長髮散發傲人仙氣。事實上該套裙裝早被女星秦嵐穿過，即便造型神似，兩人仍是穿出極大落差，迎來網友評價：「秦嵐多一個細節贏了。」

▲▼秦嵐、鞠婧祎 。（圖／翻攝自微博）

▲▼秦嵐、鞠婧祎 。（圖／翻攝自微博）

▲鞠婧祎 。（圖／CFP）

▲鞠婧祎穿著MUSE MARRY白色禮服亮相活動現場。（圖／翻攝自微博、CFP）

「四千年一遇美女」鞠婧祎人紅爭議多，常遭到網友指出真人與精修圖差距太大，因此盛名搖搖欲墜。日前她以一身MUSE MARRY白色禮服亮相活動現場，衣著遍佈閃片材質，在行走之餘閃閃發亮，更彰顯鞠婧祎的過人仙氣。此外，上身貼膚設計包裹纖瘦身型，再以寬鬆裙襬收尾，整體輪廓落落大方。鞠婧祎也以招牌長髮亮相，順勢露出嬌小臉蛋，搭配銀色髮飾與一抹淺淺微笑，溫柔形象拿捏得恰到好處。

▲▼秦嵐、鞠婧祎 。（圖／翻攝自微博）

▲▼秦嵐、鞠婧祎 。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐早前就已經穿過該套裙裝，腰間多了蝴蝶結細節相當加分。（圖／翻攝自微博）

飾演《延禧攻略》富察皇后的秦嵐早在去年（2019）就曾穿著該套裙裝出鏡，不同於鞠婧祎，秦嵐選擇綁起長髮突顯鎖骨線條，且沒有多餘的頭飾，而是在腰間位置綁上了蝴蝶結，如此畫龍點睛的作用讓裙裝視覺效果更為豐富。兩人這回罕見撞衫，也引起大批網友直呼，「鞠婧祎妝髪風格太千篇一律」、「秦嵐腰間的緞帶很加分」、「秦嵐更適合這套。」

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關鍵字：

鞠婧祎, 四千年一遇美女, 秦嵐, 延禧攻略, MUSE MARRY
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