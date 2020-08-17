連頭皮都可以去角質！大推6款夏日小眾保養品　讓妳好清潔又好上妝

實習記者蕭亭瑀 / 綜合報導



這個夏天用膩了平常慣用的保養品，正想找新的替代品嗎？趕快來試試6種小眾品牌，每一款都好用到讓人想不停回購，從洗臉、精華液、磨砂去角質，到洗髮護髮，甚至還有產品能幫頭皮去角質，讓你從頭到腳都可以煥然一新。



洗臉

推薦商品：est 碳酸泡按摩洗顏

▲est碳酸泡按摩洗顏，1,140元。（圖／翻攝自est官方圖）

早上想要趕緊叫醒肌膚時又來不及敷面膜，可以使用的小法寶就是est這款碳酸泡泡洗面乳。

est是花王Sofina旗下的高端專櫃副線護膚品牌，乍看可能有點陌生，但是est在日本名聲一點也不小，更不亞於CPB或是黛珂。這款泡泡洗面乳要在潑濕臉前「乾用」，擠出大概50元硬幣的大小後，敷在臉上，讓碳酸泡泡可以促進血液循環，讓肌膚迅間變得明亮有光澤，也可以讓好上妝。

除了像敷面膜的方式使用約一分鐘之外，也可以利用綿密的泡泡來按摩，洗完後臉部也完全不乾澀，算是好氣色的小秘訣。

▲碳酸泡泡綿密，可以深層清潔毛孔，不傷害肌膚又能達到高效清潔。（圖／翻攝自est官方圖）



精華液：

推薦商品：Valmont 極致保濕強效精華

入了Valmont的坑就真的很難走出來了，身為瑞士最頂級的抗老護膚品牌之一的Valmont，保濕口碑也是第一名，其中全球最熱銷明星商品，除了幸福面膜之外，就是這款超保濕強效精華液。

▲Valmont 極致保濕強效精華，50ml，6,500元。（圖／翻攝Valmont官網）

水感質地可以讓肌膚馬上吸收精華，也可以很快上後續的保養，達到高效保濕的同時卻不黏膩，除了價格稍高之外，實在想不到不入手的原因了。

▲滴管設計方便又衛生。（圖／翻攝Valmont官網）

日霜：

推薦商品：Ren水嫩舒緩全效防護日霜

▲Ren水嫩舒緩全效防護日霜，50ml，約1,440元。（圖／翻攝Sephora官網）

來自英國的Ren是最適合敏感性肌膚的人，植萃技術讓產品超級溫和，特別能穩定敏感泛紅的肌膚。

這款乳霜延展性好也很清爽，雖說是日霜但其實沒有防曬係數，更多是專注於修護肌膚屏障，還有穩定肌膚不適的狀況，而植萃的香味，很像Aesop，上臉後可以舒緩洗臉後的緊繃感，植物性的油脂也很快就能滲入肌膚，而且提萃金盞花和洋甘菊，真的很適合肌膚容易泛紅乾燥的人，最重要的是Ren的包裝走極簡風，好看而且超級衛生，採用真空包裝，而且可以看得到餘剩的用量。

▲Ren水嫩舒緩全效防護日霜延展性超好，上臉不黏膩又能快速被吸收。（圖／翻攝於Sephora官方網站）

▲天然的植萃，乳霜呈現自然的乳黃色。（圖／翻攝Sephora官方網站）



清潔面膜：



推薦商品：IPSA 泥狀角質按摩霜

▲IPSA 泥狀角質按摩霜，100g，1,450元。（圖／翻攝IPSA官網）

IPSA的超級口碑按摩霜，一直都是網路人氣票選清潔面膜的前三名，也是COSME大賞去角質產品的冠軍，適合混合或敏感肌，尋找低敏不刺激的臉部去角質的人。

如果平常習慣上妝，夏天出油量又大，一定至少一週要做一次去角質的深層清潔，讓毛孔呼吸。IPSA這款泥狀的去角質霜特點，在於可以乾濕兩用。這款植物磨砂的顆粒很細緻，乾敷當面膜去清潔毛孔內的污垢，或是濕用當成加強型的洗面乳促進血液循環，只有在老廢角質被代謝之後，肌膚滲透力才會變好，後續保養品更容易吸收。

▲IPSA 泥狀角質按摩霜顆粒細緻，適合敏感肌。（圖／翻攝自IPSA官方網站）



護髮素



推薦商品：Gisou 蜂蜜柔潤護髮素

荷蘭高端的護髮品牌Gisou是由時尚博主Negin Mirsalehi跟她的男友一起創立的品牌，品牌概念源自於Negin的父母，她的爸爸是家族蜂場的傳人，媽媽則是造型師，Negin標誌性又令人羨慕的豐厚棕色長髮，就是因為媽媽從小使用蜂蜜調配出的護髮產品，所養出來的美髮。

在 Instagram 查看這則貼文 Negin Mirsalehi（@negin_mirsalehi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 11 日 上午 7:39 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Negin Mirsalehi（@negin_mirsalehi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 5 日 上午 11:27 張貼

所有Gisou的產品也都添加蜂蜜，天然又富含礦物質跟維生素，聞起來就像花蜜，洗完後卻很輕盈不黏膩，頭髮柔順有光澤，包裝顏值也在線，簡約又大方。

▲Gisou 蜂蜜柔潤護髮素，8.1fl oz，約1,000元。（圖／翻攝自Gisou官方網站）



去角質



推薦商品：Ouai 極致質感頭皮身體磨砂清潔霜

Ouai的產品好用顏值又高，味道就跟品牌經典的髮油一樣，是一種玫瑰和淡淡蜂蜜甜味的組合，散發自然花香。特別的是頭皮身體兩用的磨砂膏，除了可以去皮膚角質，也可以清潔頭皮的雜質，加讓顆粒是益生菌和糖的結晶，讓膚質能滑嫩光亮，鎖水又保濕，很適合加到每週肌膚排毒保養的步驟裡。

▲Ouai 極致質感頭皮身體磨砂清潔霜，8.8oz ，約1,120元。（圖／翻攝自Ouai官方網站）

▲Ouai 極致質感頭皮身體磨砂清潔霜益生菌與糖的結晶體，顆粒偏大，遇水很快就融化了。（圖／翻攝自Ouai官方網站）