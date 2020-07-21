侯佩岑、許路兒隔空曬11萬托特包！趁機「放風美腿」一秒搶風頭

記者鮑璿安／台北報導

義大利精品LORO PIANA 旗下Inside Out托特包再次進化，超大容量加上「可內外翻轉」的趣味設計，順勢擄獲不少女星芳心。近日，侯佩岑與許路兒紛紛在IG發佈美照，兩人都抵擋不住誘惑，一連同框包款擺拍多張，更大讚：「怎麼拿都好看！」

▲侯佩岑搶先背上Inside Out托特包擺拍，大尺寸幾乎遮住上半身，大型子母托特包NT$111,400。（圖／翻攝自IG侯佩岑、許路兒）

女星侯佩岑時常在自家拍美照帶貨夯包，這回她穿著卡其色綁帶襯衫，坐在椅子上順勢露出纖長美腿，好險沒被一旁巨大的Inside Out托特包搶走風頭，侯佩岑更寫下：「它可以內外翻轉換顏色，怎麼拿都好看！」女星許路兒也跟上大勢托特包熱潮，為了搭配白色包款，換上簡潔的針織上衣與短褲，隨興不失優雅。她也以肩背、手提方式曬包，或是拿出可單獨取下使用的皮製小錢包，功能性相當豐富。

▲許路兒也不甘示弱，用白色包款打造逆齡美感，雙面異材質大型子母托特包白色NT$105,600；中型子母托特包亮紅色NT$80,300。（圖／翻攝自IG侯佩岑、許路兒）

此次品牌重新演繹Inside Out系列，可內外翻轉使用是最大亮點，且將在秋冬系列再推出兩種質料組合，組成共三種異材質拼接的包款，新款將採用Melton喀什米爾面料搭配素色小牛皮，面料上點綴系列創作中「皇家學院」風格鮮明的印花之一。

▲侯佩岑日前演繹 Chloé Darryl Bag，大款NT$60,000。（圖／翻攝自IG侯佩岑、許路兒）

近期熱門包款還有Chloé Darryl Bag，侯佩岑同樣不輸人早早就已入手，如馬鞍造型的弧形包身賦予使用者浪漫女人味，側面圓形編織皮革與輕巧包身則展現皮革工藝，Darryl Bag共備有兩種尺寸可供選擇，每只包款均附有一條可拆卸式長背帶，讓包款得以側背、斜背或短肩背等多種方式呈現。

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