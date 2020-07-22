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資生堂「小金管」2支特價1288元！5種超完整用法　根本一鍵美肌

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記者李薇／綜合報導

對於懶人來說，多功效的產品一次可以搞定所有需求，省時又方便，工作每天早出晚歸，累癱之餘已經沒有多餘時間可以塗塗抹抹，這時就需要多功能的單品，來一次達到多種效果，再忙也可以照樣美美的！

而這罐輔助女孩美麗祕訣的單品，就是ELIXIR怡麗絲爾多效彈潤美肌乳 T+，一瓶可以拿來當作多瓶使用，甚至還有女孩研究出外掛用法，5種效果簡直太划算，可以抵擋多重效果，一瓶就搞定，更是超級方便。

▲Her資生堂小金管。（圖／Her）

▲資生堂「小金管」怡麗絲爾多效彈潤美肌乳T+，35ml*2，原價1800元、特價1288元（保存期限至2021/08）。點我購買。

1.可以當作防曬使用

別看這條美肌乳小小一罐，它可是擁有最高係數SPF50、PA++++的防曬等級，如果出門很懶的女孩，但又不想曬黑，直接塗它就可以搞定。

2.日間保養一瓶搞定

這瓶美肌乳看似跟一般保養品差不多，但如果懂怡麗絲爾系列的人就知道，這可是資生堂集團旗下針對膠原蛋白科研多年的成果結晶，是膠原蛋白中精華中的精華，只要一瓶就可以解決早上肌膚保養問題，順便補充膠原蛋白，讓肌膚飽滿又澎潤。

▲Her小金管。（圖／Pexels、Her）

▲保養簡單方便很重要。（圖／Pexels）

3.上妝前的妝前乳

很多人上妝前都會先用妝前乳或是防曬來打底，這瓶直接就擁有這兩種效果，所以上妝前直接塗抹一罐就可以打趴所有瓶瓶罐罐的保養、底妝，超級方便又省時，早上多睡5分鐘就靠它。

4.混合底妝使用

「上妝不夠服貼」、「臉看起來粉感好重」，很多女孩都遇過這樣的問題，或是今天就只想擦個淡妝，不想妝感太厚重的時候，可以使用美肌乳混合粉底液，降低粉感、大幅增加服貼度，同時打造出輕透帶有光澤的妝容效果。

5.混合遮瑕膏使用

有些時候使用遮瑕膏會遇到眼下過乾，或是卡紋的狀況，這時可以使用一點點的美肌乳加入原本的遮瑕膏，然後塗抹於需要遮瑕的黑眼圈，立刻就可以帶出炯炯有神卻又不會卡紋的眼妝效果。

購物平台「Her和她」推出ELIXIR怡麗絲爾多效彈潤美肌乳 T+，35ml，2支一組優惠下殺，原價1800元、特惠價1288元，效期到2021年8月，對付今年夏天到明年春季剛剛好，快趁機當個美麗懶女孩。

▼▼挑戰最低價▼▼

▲Her資生堂小金管。（圖／Her）

▲資生堂「小金管」怡麗絲爾多效彈潤美肌乳T+，35ml*2，原價1800元、特價1288元（保存期限至2021/08）。點我購買。

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關鍵字：

美肌乳, 資生堂, 怡麗絲爾, Her和她, Her, 小金管
fashion.net

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