fb ig video ETtoday search mobile

打造女明星巴掌臉！一天只要3分鐘就可以瘦小臉

>

記者李薇／台北報導

每個女性都希望自己擁有小臉，FANCL提出3步驟的按摩手技，可以讓臉部肌膚更加細緻，同時又有瘦小臉的效果，只要每天做3分鐘，立刻就可以見效，達到臉部排毒、消水腫的效果，一定要立刻學會。

1.均勻塗抹逆齡賦活精萃

取適量精萃於掌心，由下而上、順著肌膚紋理輕柔地塗勻全臉。

2.逆齡穴位按摩

依序按壓太陽穴、聽宮穴、睛明穴、巨髎穴，最後再回到太陽穴，按壓方式為以中指輕壓穴點，每次按壓5秒，並重複進行2到3次。藉由以上穴點按壓，能協助肌膚重拾光澤緊緻並預防衰老。

3.掌心按撫促吸收

最後以掌心按撫額頭、雙眼與雙頰，透過雙手的溫度，幫助促進精萃完整吸收。

 ▲FANCL,sisley,歐舒丹,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

▲FANCL逆齡賦活精萃，18ml、2850元。（圖／記者李薇攝）

FANCL推出逆齡賦活精萃，以全新的配方上線，裡面添加酵母精華、肌醇等成分，可以補充肌膚能量，加速紋路的修護效果，另外搭配玫瑰煥活成長精華、葡萄嫩芽精華與紫玄米精華，達到抗老、滋潤的效果。

 ▲FANCL,sisley,歐舒丹,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

▲sisley黑玫瑰彈潤水凝霜，50ml、售價5,800元。（圖／品牌提供）

針對肌膚抗老，sisley旗下的黑玫瑰彈潤水凝霜是經典熱賣單品，裡面添加黑玫瑰精萃，採用黑玫瑰精油與黑玫瑰精露成分，可以幫助肌膚平滑、抗老，還有金酸漿花萼阿爾卑斯玫瑰搭配木槿花能夠帶給肌膚，對抗肌膚暗沉，提升肌膚光澤與明亮度。

▲FANCL,sisley,歐舒丹,保養,抗老,。（圖／品牌提供） 

▲歐舒丹光萃肌活露，30ml、售價2,280元。（圖／品牌提供）

歐舒丹也推出光萃肌活露裡面蘊含馬鬱蘭與千日菊精萃、光微導晶球，三大卓越天然植萃精華活性成分，一瓶內含超過5,000顆包覆珍貴蠟菊精華油的光微導晶球，可以幫助壓力肌膚達到舒緩效果，修護肌底受損，重現年輕緊緻。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

FANCL, sisley, 歐舒丹, 保養, 抗老
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

木村拓哉的43萬勞力士紅了半世紀　和捲毛狗PK吸睛度

木村拓哉的43萬勞力士紅了半世紀　和捲毛狗PK吸睛度

無印良品超可愛收納小方塊　電線被完美捲起、還能充電也太實用

無印良品超可愛收納小方塊　電線被完美捲起、還能充電也太實用

台北凱撒大飯店吃到飽只要637元！爐烤牛排饕客狂推

台北凱撒大飯店吃到飽只要637元！爐烤牛排饕客狂推

吳謹言練出「天鵝手臂」全靠4動作！獨家減肥操一個月告別蝴蝶袖 IU從低潮期被罵做作→國民天后！五部韓劇代表逆轉高收視＆造型解析 選對洗澡時間治失眠！日本睡眠醫生傳授「7個助眠小秘訣」 韓女星都在練的「皮拉提斯進階版」！5動作打造徐睿知母胎螞蟻腰+平小腹 安格斯12星座一周運勢7/20-7/26　金星庇佑！雙子、巨蟹職場運勢強 「風扇胸罩」妳想穿嗎？解構設計師夏日最狂力作　不只吹身體還能轉向 冰咖啡只加冰塊超無聊　用氣泡水、香草3分鐘簡單打造風味飲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面