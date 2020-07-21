打造女明星巴掌臉！一天只要3分鐘就可以瘦小臉

記者李薇／台北報導

每個女性都希望自己擁有小臉，FANCL提出3步驟的按摩手技，可以讓臉部肌膚更加細緻，同時又有瘦小臉的效果，只要每天做3分鐘，立刻就可以見效，達到臉部排毒、消水腫的效果，一定要立刻學會。

1.均勻塗抹逆齡賦活精萃

取適量精萃於掌心，由下而上、順著肌膚紋理輕柔地塗勻全臉。

2.逆齡穴位按摩

依序按壓太陽穴、聽宮穴、睛明穴、巨髎穴，最後再回到太陽穴，按壓方式為以中指輕壓穴點，每次按壓5秒，並重複進行2到3次。藉由以上穴點按壓，能協助肌膚重拾光澤緊緻並預防衰老。

3.掌心按撫促吸收

最後以掌心按撫額頭、雙眼與雙頰，透過雙手的溫度，幫助促進精萃完整吸收。

▲FANCL逆齡賦活精萃，18ml、2850元。（圖／記者李薇攝）



FANCL推出逆齡賦活精萃，以全新的配方上線，裡面添加酵母精華、肌醇等成分，可以補充肌膚能量，加速紋路的修護效果，另外搭配玫瑰煥活成長精華、葡萄嫩芽精華與紫玄米精華，達到抗老、滋潤的效果。

▲sisley黑玫瑰彈潤水凝霜，50ml、售價5,800元。（圖／品牌提供）



針對肌膚抗老，sisley旗下的黑玫瑰彈潤水凝霜是經典熱賣單品，裡面添加黑玫瑰精萃，採用黑玫瑰精油與黑玫瑰精露成分，可以幫助肌膚平滑、抗老，還有金酸漿花萼阿爾卑斯玫瑰搭配木槿花能夠帶給肌膚，對抗肌膚暗沉，提升肌膚光澤與明亮度。

▲歐舒丹光萃肌活露，30ml、售價2,280元。（圖／品牌提供）



歐舒丹也推出光萃肌活露裡面蘊含馬鬱蘭與千日菊精萃、光微導晶球，三大卓越天然植萃精華活性成分，一瓶內含超過5,000顆包覆珍貴蠟菊精華油的光微導晶球，可以幫助壓力肌膚達到舒緩效果，修護肌底受損，重現年輕緊緻。