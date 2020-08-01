「萬秀的洗衣店」80歲阿公阿嬤穿上遺棄舊衣　變身超時尚CP

萬秀的洗衣店IG成立不到一個月就擄獲超過一萬粉絲的心，這對80歲時尚CP-萬吉、秀娥不能不認識！

「萬秀的洗衣店」名字來自於這對超過80歲的鄉下洗衣夫妻，「萬秀」由83歲的阿公萬吉和84歲的阿嬤秀娥得名，諧音wantshow，而IG帳號 @wantshowasyoung意思是萬吉秀娥就算84歲，還是可以 as young！

社群成立最初原因是萬吉和秀娥的孫子看不下去每天無聊發呆的阿公阿嬤，以及洗衣店內累積的遺棄衣服堆們，讓孫子發揮創意，為阿公阿嬤創立帳號，以「客人遺棄沒付錢的衣服」幫兩老搭配，打造出時髦古著CP，孫子也在社群說道，衣服就算放了10年，還是可以很時尚。



Oversize、墊肩的西裝外套、百褶裙、Converse高統鞋等，這些也曾是阿公、阿嬤年輕時流行的單品，運用客人遺棄的二手衣服搭配萬吉、秀娥自己珍藏多年的私服，搭著現今流行的復古時尚風，穿在兩人身上，豪無違和感，意外符合時下流行的古著風格。

這家鄉下洗衣店由萬吉阿公14歲時開業，和秀娥阿嬤結婚後，兩人一起經營，也將於明年滿70年。孫子於6月底幫他們創立這個洗衣店穿搭帳號，除了用心幫兩人搭配，也分享這些被遺棄衣服的故事，粉絲們紛紛留言想買阿公、阿嬤身上的古著，造成另一波討論。而今天，帳號成立不到一個月後即吸引超過一萬人追蹤，孫子也分享萬吉、秀娥的趣事：「剛剛跟萬吉秀娥說他們有10,000個人追蹤時，他們一直聽不懂追蹤的意思，後來我跟他們說『這就是叫訂報紙啦！有10,000個人訂你們的報紙要看你們了！』，他們才恍然大悟，然後說『那麼多人要看我們喔？』」孫子也替阿公、阿嬤感謝粉絲們，給他們的生活多了很多樂趣。

VOGUE X 萬秀專訪



1. 一開始聽到孫子要幫阿公、阿嬤拍照時，兩人的反應是？



孫子：萬吉完全沒包袱，馬上說好，但他本身不看好這件事，還偷偷跟親戚說他不看好。而秀娥一開始是很反對，但反對的並不是這件事，而是她覺得自己現在很醜，頭髮都沒去做造型，不好看。

2. 剛開始拍穿搭照，有沒有發生什麼趣事？



孫子：在開始拍的時候，第一套請他們兩人走到門外跟他們的籃子合照，剛好被鄰居看到，鄰居對他們說；「蝦趴喔～」，他們當時還不知道未來會有那麼多人喜歡，還很不好意思，馬上推說都是孫子要他們做的啦、拍這個不知道要幹嘛等等，撇清的一乾二淨。（至於現在則是非常驕傲了哈哈哈）

3. 可以分享一些萬秀拍照當下的反應嗎？



孫子：拍照過程中，最有趣的莫過於以為他們不懂要怎麼拍照，結果反而是他們常常已經自動擺好了姿勢，問說：「我這樣可以嗎？」。拍攝過程中兩個人其實都很在意對方，會主動幫另一半撥頭髮、擦汗，至於曬恩愛的部份也是挺好笑，我會跟他們說：「你們兩個出去玩的時候不是都會拍親親照嗎？」，結果他們雖然很不好意思，但又開始互親對方臉頰。

4. 萬秀的洗衣店目前大概有多少未領取的衣服？



大概有300多件。

5. 萬吉、秀娥分別最喜歡的穿衣風格？



萬吉平常出去最愛穿西裝，而且一定會將西裝洗好、燙的工整，他覺得做洗衣的出門就應該穿戴乾淨整齊，也可以代表他做洗衣業的功力，所以他很堅持出門一定要穿燙好的襯衫類西服。而私下為了工作便利，萬吉最愛一件短褲、搭配一件阿公內衣。

而秀娥早年是時髦的女孩，到現在都還有兩個大衣櫃是她年輕時的衣服，服裝風格大概就是像以前女星的穿搭。而現在秀娥則講求舒適，大多穿歐美品牌的T-shirt或polo衫，搭配長褲和一雙球鞋，方便她每天去菜市場走走。

6. 萬吉有對秀娥做過什麼貼心的事？



孫子：其實老一輩的很不會表達貼心，就算做了也會嘴硬，我其實不知道萬吉有沒有做過什麼，但是萬吉常常出去送衣服回來之後，就會帶著一些食物、養生草藥...等，要回來跟阿嬤一起吃，這算是一種貼心的舉動？另一方面，萬吉雖然不擅長表達，可是當他們兩個出去玩時，萬吉走路都會停下來等秀娥，然後牽起她的手一起走，雖然萬吉都說是怕她跌倒，但這也算是種愛的表現。

7. 那秀娥有對萬吉做過什麼貼心的事？



秀娥從嫁給萬吉後，每天都會等萬吉回家才一起吃飯，有時候兒孫都吃飽了，秀娥還是會繼續等，一定會等到萬吉回家，兩人一起吃中餐、晚餐，然後一起收拾。而另一個貼心的事情是當年秀娥其實是公務員，但為了和阿公一起扶持這個家，毅然決然地辭掉了鐵飯碗，放棄退休金，待在鄉下陪著萬吉打拼。

8. 萬秀未來有什麼規劃嗎？例如：二手拍？或是孫子未來會分享更多萬秀的其他生活嗎？



主要希望能持續的讓萬秀兩人有事情做，並藉由這個帳號傳遞更多洗衣職人的重要性，也會請萬秀分享洗衣的小知識，大家在買衣服時能輕易分辨、洗滌，讓每一件衣服能產生更多的時間價值。

另外，會想帶他們去老一輩洗衣店老友家們。他們年輕時常常聚會，結果老了之後因為身體因素，很難見上一面。這次希望透過這個機會讓他們能好好敘舊，給每一家老洗衣店的老人們一點激勵，也讓大家知道其實自己家裡周邊也有這些堅持很久的洗衣職人。

最後，除了持續透過分享讓更多人注意衣服「洗了要拿」的重要性，我們也會整理被客人遺棄的衣物，用洗衣成本價販售，幫助洗衣店，也希望這些衣服能再利用，實踐永續環保。

※BY TIFFANY LEU

（完整文章請看VOGUE.com）

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