LIFE・經典／從007電影誕生的漂浮旅館　不用破壞海岸線也能享受頂級套房

▲Anthénea生態套房。（圖／翻攝Anthénea官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

美麗的海岸風光總是吸引著我們，旅遊是很多人喜愛的舒壓方式，但大興土木的海岸旅館，所造成的環境破壞總讓情況變得矛盾，法國建築師與工程師設計出一款像是UFO的太陽能電艙套房Anthénea，它是漂浮在水上的，不但擁有頂級套房的設備，也不再有摧毀海岸線的問題。

Anthénea套房是由工程師、資深設計師以及海軍建築師進行打造，其目的在於能兼顧保護生態與舒適的功能，海軍建築師Jean-Michel Ducancelle表示，他的設計概念來自1977年上映的007電影《海底城》，360度圓型類似UFO的設計，幾乎全部的構造與內部設備是以回收與環保材料製成，可適應在-30度至40度的水溫。

而圓形並非僅有電影外觀的功能而已，因為套房採用漂浮的方式放置在水上，球型在水面上產生的表面張力，可以在大災難或水平面上升時，產生最佳的穩定度，內部配有無聲發電機，以及6個太陽能板，可提供套房內電力與熱水需求，它甚至有一個小型的淨水站，可將排放的水變得乾淨，避免污染海洋。

內部主要分成3個空間，能依據入住人數或訂製使用者的需求做調整，在Anthénea的套房內，被分成臥房、起居間與浴室，或許沒有太過豪華的空間大小，但卻能從起居間的透明玻璃看到海底，若你在艙內的浴缸泡澡，前方無盡的海岸線也能一覽無遺。

最特別的空間莫過於套房頂端的日光浴空間，圓形頂蓬打開後不但能遮陽，還有可供12人坐下的環形沙發，吹著海風享受海景，還能增進室內通風，內部的燈光、窗簾開闔等都可使用平板控制，有些設備還能依照私人的需求訂購，即便在內部空間裝個廚房都可以辦到。





目前Anthénea僅為套房設計的解決方案，而並非一間正式酒店，期望這樣的概念能夠為旅遊業、甚至是旅遊的民眾產生影響，促成類似重視生態的酒店或旅遊方案誕生。