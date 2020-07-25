fb ig video ETtoday search mobile

LIFE・經典／從007電影誕生的漂浮旅館　不用破壞海岸線也能享受頂級套房

>

▲Anthénea生態套房。（圖／翻攝Anthénea官網）

▲Anthénea生態套房。（圖／翻攝Anthénea官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

美麗的海岸風光總是吸引著我們，旅遊是很多人喜愛的舒壓方式，但大興土木的海岸旅館，所造成的環境破壞總讓情況變得矛盾，法國建築師與工程師設計出一款像是UFO的太陽能電艙套房Anthénea，它是漂浮在水上的，不但擁有頂級套房的設備，也不再有摧毀海岸線的問題。

▲Anthénea生態套房。（圖／翻攝Anthénea官網）

▲Anthénea生態套房。（圖／翻攝Anthénea官網）

Anthénea套房是由工程師、資深設計師以及海軍建築師進行打造，其目的在於能兼顧保護生態與舒適的功能，海軍建築師Jean-Michel Ducancelle表示，他的設計概念來自1977年上映的007電影《海底城》，360度圓型類似UFO的設計，幾乎全部的構造與內部設備是以回收與環保材料製成，可適應在-30度至40度的水溫。

▲Anthénea生態套房。（圖／翻攝Anthénea官網）

而圓形並非僅有電影外觀的功能而已，因為套房採用漂浮的方式放置在水上，球型在水面上產生的表面張力，可以在大災難或水平面上升時，產生最佳的穩定度，內部配有無聲發電機，以及6個太陽能板，可提供套房內電力與熱水需求，它甚至有一個小型的淨水站，可將排放的水變得乾淨，避免污染海洋。

▲Anthénea生態套房。（圖／翻攝Anthénea官網）

內部主要分成3個空間，能依據入住人數或訂製使用者的需求做調整，在Anthénea的套房內，被分成臥房、起居間與浴室，或許沒有太過豪華的空間大小，但卻能從起居間的透明玻璃看到海底，若你在艙內的浴缸泡澡，前方無盡的海岸線也能一覽無遺。

▲Anthénea生態套房。（圖／翻攝Anthénea官網）

▲Anthénea生態套房。（圖／翻攝Anthénea官網）

▲Anthénea生態套房。（圖／翻攝Anthénea官網）

最特別的空間莫過於套房頂端的日光浴空間，圓形頂蓬打開後不但能遮陽，還有可供12人坐下的環形沙發，吹著海風享受海景，還能增進室內通風，內部的燈光、窗簾開闔等都可使用平板控制，有些設備還能依照私人的需求訂購，即便在內部空間裝個廚房都可以辦到。 

▲Anthénea生態套房。（圖／翻攝Anthénea官網）

▲Anthénea生態套房。（圖／翻攝Anthénea官網）

▲Anthénea生態套房。（圖／翻攝Anthénea官網）

目前Anthénea僅為套房設計的解決方案，而並非一間正式酒店，期望這樣的概念能夠為旅遊業、甚至是旅遊的民眾產生影響，促成類似重視生態的酒店或旅遊方案誕生。

▲Anthénea生態套房。（圖／翻攝Anthénea官網）

▲Anthénea生態套房。（圖／翻攝Anthénea官網）

▲Anthénea生態套房。（圖／翻攝Anthénea官網）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

LIFE經典, 旅館, 建築, 007, 電影, UFO, 環保, 生態保護, 海岸線
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

誠品新竹巨城全新開幕　挑高7公尺40米長閱讀大道打卡超狂

誠品新竹巨城全新開幕　挑高7公尺40米長閱讀大道打卡超狂

該換手機殼了！「生日專屬色」手機殼完美符合個性　一年366天都有代表色

該換手機殼了！「生日專屬色」手機殼完美符合個性　一年366天都有代表色

日本女生好纖細　5個生活習慣「自然而然成瘦子」

日本女生好纖細　5個生活習慣「自然而然成瘦子」

去花蓮賞金針花順便吃美食！日式串燒、小熊剉冰　8家特色餐廳必訪 UNIQLO與Theory最新聯名790元就能入手　沒看過這麼帥的POLO衫！ 曾之喬「長輩」見人火辣現身DIOR　透露沒辦法和「這種人」結婚 DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美 瘦子E.SO自曝為「務實型」男友　覺得女生戴這樣單品很有神秘感 方臉女孩來換上「娃娃燙髮」！捲度修出V線條　懶得整理也好看 敏弱肌專用抗老乳霜HR赫蓮娜「白繃帶」再升級　限量80組禮盒買大送小

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面